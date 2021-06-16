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ДТП на горной трассе: у двоих человек не было шансов выжить
ДТП на горной трассе: у двоих человек не было шансов выжить
Перед участком, на котором произошла трагедия, были установлены предупреждающие дорожные знаки "Сужение дороги" и "Опасный поворот". 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T11:57+0500
2021-06-16T12:15+0500
происшествия
джизакская область
губдд
авария
дтп
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Вчера вечером на горной дороге в Джизакской области произошло страшное ДТП. На узком участке дороги столкнулись легковое авто марки Nexia и грузовик SHACMAN. Двое погибли на месте.Как сообщили в ГУБДД, трагедия произошла на 40-м километре автодороги 4R-36. Водитель "Нексии" выехал на встречную полосу на опасном повороте и лоб в лоб столкнулся с большегрузом. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Еще двое, в том числе 11-летний ребенок, госпитализированы.В ГУБДД отметили, что перед участком, на котором произошла трагедия, были установлены предупреждающие дорожные знаки "Сужение дороги" и "Опасный поворот". Однако отсутствует дорожная разметка.
джизакская область
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джизакская область, губдд, авария, дтп

ДТП на горной трассе: у двоих человек не было шансов выжить

11:57 16.06.2021 (обновлено: 12:15 16.06.2021)
890
© Пресс-служба ГУБДДДТП на горной трассе в Джизакской области
ДТП на горной трассе в Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Пресс-служба ГУБДД
Перед участком, на котором произошла трагедия, были установлены предупреждающие дорожные знаки "Сужение дороги" и "Опасный поворот".
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Вчера вечером на горной дороге в Джизакской области произошло страшное ДТП. На узком участке дороги столкнулись легковое авто марки Nexia и грузовик SHACMAN. Двое погибли на месте.
© Пресс-служба ГУБДДДТП на горной трассе в Джизакской области
ДТП на горной трассе в Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
ДТП на горной трассе в Джизакской области
© Пресс-служба ГУБДД
Как сообщили в ГУБДД, трагедия произошла на 40-м километре автодороги 4R-36. Водитель "Нексии" выехал на встречную полосу на опасном повороте и лоб в лоб столкнулся с большегрузом.
Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Еще двое, в том числе 11-летний ребенок, госпитализированы.
В ГУБДД отметили, что перед участком, на котором произошла трагедия, были установлены предупреждающие дорожные знаки "Сужение дороги" и "Опасный поворот". Однако отсутствует дорожная разметка.
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