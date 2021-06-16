https://uz.sputniknews.ru/20210616/festival-sporta-muzyki-i-iskusstva-zaamin-ultra-vpervye-proydet-v-uzbekistane-19255782.html

Фестиваль спорта, музыки и искусства Zaamin Ultra впервые пройдет в Узбекистане

Фестиваль спорта, музыки и искусства Zaamin Ultra впервые пройдет в Узбекистане

Мероприятие состоится на территории Зааминского национального природного парка. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T10:37+0500

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общество

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Samarkand Half Marathon в 2021 году проведет серию из трех забегов, первым станет фестиваль спорта, музыки и искусства Zaamin Ultra, сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.Соревнование пройдет 26-27 июня на территории Зааминского национального природного парка при поддержке Министерства туризма и спорта.Второй забег из трех состоится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Кульминацией станет Samarkand Half Marathon, который пройдет 5-7 ноября."Электронная регистрация участников на беговое событие завершается 25 июня в 23.59 по Ташкенту. Участники, зарегистрировавшиеся до 23.59 13 июня, смогут получить именной стартовый номер. Стоимость регистрации — от 150 до 200 тысяч сумов в зависимости от комплектации стартового пакета", — говорится в публикации.Все стартовые взносы Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана направит на благотворительную цель Samarkand Half Marathon 2021.

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