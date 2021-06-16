https://uz.sputniknews.ru/20210616/ispytaniya-teplovyx-setey-startuyut-v-tashkente-s-21-iyunya-19256592.html
Испытания тепловых сетей стартуют в Ташкенте с 21 июня
Испытания тепловых сетей стартуют в Ташкенте с 21 июня
Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление). 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T10:59+0500
2021-06-16T10:59+0500
2021-06-16T10:59+0500
общество
теплоснабжение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Испытания тепловых сетей пройдут в Ташкенте с 21 июня по 16 июля, сообщает ГУП "Тошиссикуввати".Их проведут в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление). Ограничивать подачу горячей воды в это время не планируется.С графиками работ можно ознакомиться здесь и здесь.В случае обнаружения неисправностей необходимо позвонить по номеру (78) 129-01-85.
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теплоснабжение, ташкент
Испытания тепловых сетей стартуют в Ташкенте с 21 июня
Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление).
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Испытания тепловых сетей пройдут в Ташкенте с 21 июня по 16 июля, сообщает ГУП "Тошиссикуввати".
Их проведут в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.
Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление). Ограничивать подачу горячей воды в это время не планируется.
С графиками работ можно ознакомиться здесь
и здесь
.
"Возможны выбросы горячей воды на проезжую часть дороги и тротуары", — предупредили в пресс-службе предприятия.
В случае обнаружения неисправностей необходимо позвонить по номеру (78) 129-01-85.