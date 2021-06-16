https://uz.sputniknews.ru/20210616/ispytaniya-teplovyx-setey-startuyut-v-tashkente-s-21-iyunya-19256592.html

Испытания тепловых сетей стартуют в Ташкенте с 21 июня

Испытания тепловых сетей стартуют в Ташкенте с 21 июня

Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление). 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T10:59+0500

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общество

теплоснабжение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Испытания тепловых сетей пройдут в Ташкенте с 21 июня по 16 июля, сообщает ГУП "Тошиссикуввати".Их проведут в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление). Ограничивать подачу горячей воды в это время не планируется.С графиками работ можно ознакомиться здесь и здесь.В случае обнаружения неисправностей необходимо позвонить по номеру (78) 129-01-85.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

теплоснабжение, ташкент