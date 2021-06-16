https://uz.sputniknews.ru/20210616/krupneyshaya-zona-otdyxa-piramidy-vystavlena-na-prodaju-19255199.html
Крупнейшая зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу
Крупнейшая зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T10:01+0500
2021-06-16T10:01+0500
2021-06-16T10:04+0500
ташкентская область
агентство по управлению государственными активами
чарвакское водохранилище
экономика
аукцион
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Зона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области выставлена на продажу, объявило Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля.Покупатели могут приобрести один или несколько лотов с обязательством сохранения туристического объекта.Зона отдыха "Пирамиды" ("Чарвак Оромгохи") находится на территории Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны (80 км от Ташкента) на берегу Чарвакского водохранилища, окруженного цепью высоких гор и холмов. Слияния трех горных рек Чаткал, Кок-Су и Пскем в сочетании с плотиной образуют Чарвакское водохранилище.
ташкентская область
чарвакское водохранилище
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ташкентская область, агентство по управлению государственными активами, чарвакское водохранилище, аукцион
Крупнейшая зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу
10:01 16.06.2021 (обновлено: 10:04 16.06.2021)
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Зона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области выставлена на продажу, объявило
Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.
Реализацию объекта, разделенного на восемь лотов, осуществят в два этапа. Первый предусматривает предварительный квалификационный отбор, второй — оценку коммерческого предложения (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособности претендента.
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля.
Покупатели могут приобрести один или несколько лотов с обязательством сохранения туристического объекта.
Зона отдыха "Пирамиды" ("Чарвак Оромгохи") находится на территории Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны (80 км от Ташкента) на берегу Чарвакского водохранилища, окруженного цепью высоких гор и холмов. Слияния трех горных рек Чаткал, Кок-Су и Пскем в сочетании с плотиной образуют Чарвакское водохранилище.