Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210616/krupneyshaya-zona-otdyxa-piramidy-vystavlena-na-prodaju-19255199.html
Крупнейшая зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу
Крупнейшая зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T10:01+0500
2021-06-16T10:04+0500
ташкентская область
агентство по управлению государственными активами
чарвакское водохранилище
экономика
аукцион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19255292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff1b00bdfad5db980f18b1e353400c70.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Зона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области выставлена на продажу, объявило Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля.Покупатели могут приобрести один или несколько лотов с обязательством сохранения туристического объекта.Зона отдыха "Пирамиды" ("Чарвак Оромгохи") находится на территории Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны (80 км от Ташкента) на берегу Чарвакского водохранилища, окруженного цепью высоких гор и холмов. Слияния трех горных рек Чаткал, Кок-Су и Пскем в сочетании с плотиной образуют Чарвакское водохранилище.
ташкентская область
чарвакское водохранилище
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19255292_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_691589634b78393c76d5c7581262f03f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкентская область, агентство по управлению государственными активами, чарвакское водохранилище, аукцион

Крупнейшая зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу

10:01 16.06.2021 (обновлено: 10:04 16.06.2021)
1486
© Агентство по управлению государственными активами УзбекистанаЗона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области выставлена на продажу
Зона отдыха Чорвок Оромгохи (Пирамиды) в Ташкентской области выставлена на продажу - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Агентство по управлению государственными активами Узбекистана
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Зона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области выставлена на продажу, объявило Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.
Реализацию объекта, разделенного на восемь лотов, осуществят в два этапа. Первый предусматривает предварительный квалификационный отбор, второй оценку коммерческого предложения (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособности претендента.
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны подать заявку и необходимые документы в Агентство госактивов до 18.00 15 июля.
Покупатели могут приобрести один или несколько лотов с обязательством сохранения туристического объекта.
Зона отдыха "Пирамиды" ("Чарвак Оромгохи") находится на территории Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны (80 км от Ташкента) на берегу Чарвакского водохранилища, окруженного цепью высоких гор и холмов. Слияния трех горных рек Чаткал, Кок-Су и Пскем в сочетании с плотиной образуют Чарвакское водохранилище.
112000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:44Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности
15:39Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы
15:36США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
15:14В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы
15:04Айдаркуль и Тудакуль отдают под пляжный туризм
14:16В Ташкентском университете информационных технологий сменился ректор
14:07Обратный отсчет: что происходит на вилле "Ла Гранж" в преддверии саммита Путина и Байдена
13:50Сотрудник хокимията в Самаркандской области забрал у журналиста флешку от камеры и съел ее
13:12Рустам Минниханов прибыл в Ташкент. Лидер Татарстана встретился с Сардором Умурзаковым
12:44Нужен психолог: в Узбекистане увеличили квоты приема на факультеты психологии
12:44Четверо уроженцев Узбекистана получили российское гражданство
12:11Узбекская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории ЕС
11:57ДТП на горной трассе: у двоих человек не было шансов выжить
11:52Киев решил сменить Вашингтон на посту мирового гегемона
11:39В школах Узбекистана стартовал онлайн-прием в первые классы
11:17"Путина в президенты США!": Запад обсуждает интервью российского лидера
10:59Испытания тепловых сетей стартуют в Ташкенте с 21 июня
10:54Продавцов алкоголя и табачной продукции обяжут требовать паспорт у молодых покупателей
10:37Фестиваль спорта, музыки и искусства Zaamin Ultra впервые пройдет в Узбекистане
10:01Крупнейшая зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу