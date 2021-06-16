https://uz.sputniknews.ru/20210616/minnixanov-anonsiroval-neskolko-masshtabnyx-proektov-mejdu-tatarstanom-i-uzbekistanom-19266680.html

Минниханов анонсировал несколько масштабных проектов между Татарстаном и Узбекистаном

Минниханов анонсировал несколько масштабных проектов между Татарстаном и Узбекистаном

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Узбекистан. Он уже принял участие в узбекско-татарстанском форуме и... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T16:50+0500

2021-06-16T16:50+0500

2021-06-16T17:01+0500

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

видео

пао камаз

татнефть

рустам минниханов

татарстан

торговля

узбекистан

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Вместе с Миннихановым в Узбекистан прибыла внушительная делегация из представителей более двух десятков крупнейших компаний региона. Стороны намерены развивать кооперационные связи во всех сферах производства, "Татнефть" заинтересована не только в расширении сети заправок, но и в добыче и переработке сырья, а также Казань настроена на создание крупного агрологистического парка для наращивания торговли плодоовощной продукцией. Гуманитарная составляющая также не отстает: туризм, образование и здравоохранение находятся в приоритете двусторонних отношений. Подробнее о планах и предложениях — в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, видео, пао камаз, татнефть, рустам минниханов, татарстан, торговля, узбекистан