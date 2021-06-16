Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210616/putin-poslal-otvetnuyu-shaybu-na-vopros-o-nepredskazuemosti-rossiyskoy-politiki-19274011.html
Путин послал “ответную шайбу” на вопрос о “непредсказуемости” российской политики
Путин послал “ответную шайбу” на вопрос о “непредсказуемости” российской политики
Президент России обратил внимание на действия самих США, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T22:34+0500
2021-06-16T22:34+0500
россия
джо байден
женева
переговоры
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19272470_0:0:2937:1653_1920x0_80_0_0_fa940d43e03cb9efedaab4405913fc2e.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть, сообщает РИА “Новости”.Отвечая на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами, российский лидер обратил внимание на действия самих США.Президент также напомнил о неожиданном и дестабилизирующем выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году, выходе из Договора по открытому небу.Он подчеркнул, что РФ в рамках внешней политики ведет себя адекватно возникающим для нее угрозам, а РФ и США нужно договариваться о правилах поведения в международных делах.Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако продлились они в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
россия
женева
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19272470_373:0:2928:1916_1920x0_80_0_0_f520b00e328b2c9e24d363c0ee9b2963.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
джо байден, женева, переговоры, владимир путин

Путин послал “ответную шайбу” на вопрос о “непредсказуемости” российской политики

22:34 16.06.2021
688
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Президент России обратил внимание на действия самих США, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть, сообщает РИА “Новости”.
Отвечая на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами, российский лидер обратил внимание на действия самих США.
"Вы сказали, что на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать вам ответную шайбу: выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ПРО - абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем было это делать, разрушая основы международной стабильности в сфере стратегической безопасности?" - заявил Путин.
Президент также напомнил о неожиданном и дестабилизирующем выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году, выходе из Договора по открытому небу.
"Почти ничего не осталось. Слава богу, президент Байден принял ...абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на пять лет", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что РФ в рамках внешней политики ведет себя адекватно возникающим для нее угрозам, а РФ и США нужно договариваться о правилах поведения в международных делах.
"Вы считает, что мы ведем себя непредсказуем? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях, которые мы сегодня упоминали - это и стратстабильность, это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться, во всяком случае у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - сказал Путин.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако продлились они в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
200011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:06Слуцкий: Переговоры РФ-США — первый шаг к разрядке
ВчераБайден после встречи с Путиным: нам не нужна новая холодная война
ВчераОтсрочка для мигрантов в России: необходимость или рискованная поблажка?
ВчераПутин послал “ответную шайбу” на вопрос о “непредсказуемости” российской политики
ВчераПутин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
ВчераПутин высказался о перспективах отношений с США
ВчераРФ и США возвращают своих послов — Путин
ВчераОнлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня
ВчераБольшую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
ВчераУзбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции
ВчераСпецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
ВчераВ Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
ВчераУзбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов
ВчераВ Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе
ВчераМежду жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале
ВчераУзбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google
Вчера"Взрыв эмоций и кайфа" — Диана Арбенина и "Ночные снайперы" о концерте в Ташкенте
ВчераНа подготовку и проведение выборов президента Узбекистана выделили около $30 млн
ВчераОтношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов
ВчераМинниханов анонсировал несколько масштабных проектов между Татарстаном и Узбекистаном