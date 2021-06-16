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Путин послал “ответную шайбу” на вопрос о “непредсказуемости” российской политики
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Президент России обратил внимание на действия самих США, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть, сообщает РИА “Новости”.
Отвечая на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами, российский лидер обратил внимание на действия самих США.
"Вы сказали, что на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать вам ответную шайбу: выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ПРО - абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем было это делать, разрушая основы международной стабильности в сфере стратегической безопасности?" - заявил Путин.
Президент также напомнил о неожиданном и дестабилизирующем выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году, выходе из Договора по открытому небу.
"Почти ничего не осталось. Слава богу, президент Байден принял ...абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на пять лет", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что РФ в рамках внешней политики ведет себя адекватно возникающим для нее угрозам, а РФ и США нужно договариваться о правилах поведения в международных делах.
"Вы считает, что мы ведем себя непредсказуем? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях, которые мы сегодня упоминали - это и стратстабильность, это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться, во всяком случае у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - сказал Путин.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако продлились они в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.