https://uz.sputniknews.ru/20210616/putin-poslal-otvetnuyu-shaybu-na-vopros-o-nepredskazuemosti-rossiyskoy-politiki-19274011.html

Путин послал “ответную шайбу” на вопрос о “непредсказуемости” российской политики

Путин послал “ответную шайбу” на вопрос о “непредсказуемости” российской политики

Президент России обратил внимание на действия самих США, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T22:34+0500

2021-06-16T22:34+0500

2021-06-16T22:34+0500

россия

джо байден

женева

переговоры

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть, сообщает РИА “Новости”.Отвечая на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами, российский лидер обратил внимание на действия самих США.Президент также напомнил о неожиданном и дестабилизирующем выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году, выходе из Договора по открытому небу.Он подчеркнул, что РФ в рамках внешней политики ведет себя адекватно возникающим для нее угрозам, а РФ и США нужно договариваться о правилах поведения в международных делах.Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако продлились они в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

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джо байден, женева, переговоры, владимир путин