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Путин высказался о перспективах отношений с США
Путин высказался о перспективах отношений с США
Владимир Путин вспомнил классика, отвечая на вопрос удалось ли им с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T21:09+0500
2021-06-16T21:09+0500
2021-06-16T22:08+0500
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женева
переговоры
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США после встречи с американским лидером Джо Байденом, заявил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули, сообщает РИА "Новости".Отвечая на вопрос журналиста удалось ли им с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания Владимир Путин напомнил слова Льва Толстого: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими".На встрече с журналистами была также затронута тема вооружения и военного напряжения. Путин заявил, что на США и на России лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.Он добавил, что обе страны являются двумя крупнейшими ядерными державами, и хотя бы это накладывает такие обязательства.Кроме того, на пресс-конференции была также затронута тема торговых отношений с США. По его словам, после введения ограничений в сфере экономики и торговли США потеряли не меньше, чем РФ. При этом президент отметил, что если тенденция к росту товарооборота между РФ и США, начавшаяся в первом квартале, сохранится, это пойдет на пользу всем.Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако продлились они в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
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Путин высказался о перспективах отношений с США
21:09 16.06.2021 (обновлено: 22:08 16.06.2021)
Владимир Путин вспомнил классика, отвечая на вопрос удалось ли им с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США после встречи с американским лидером Джо Байденом, заявил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули, сообщает РИА "Новости"
.
Отвечая на вопрос журналиста удалось ли им с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания Владимир Путин напомнил слова Льва Толстого: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими".
"Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.
На встрече с журналистами была также затронута тема вооружения и военного напряжения. Путин заявил, что на США и на России лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Он добавил, что обе страны являются двумя крупнейшими ядерными державами, и хотя бы это накладывает такие обязательства.
Кроме того, на пресс-конференции была также затронута тема торговых отношений с США. По его словам, после введения ограничений в сфере экономики и торговли США потеряли не меньше, чем РФ.
"Проблемы в торговых отношениях с США помешали в определенной степени развитию российской экономики, но ничего критичного в этом нет", — сказал Путин.
При этом президент отметил, что если тенденция к росту товарооборота между РФ и США, начавшаяся в первом квартале, сохранится, это пойдет на пользу всем.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако продлились они в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.