https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html

РФ и США возвращают своих послов — Путин

РФ и США возвращают своих послов — Путин

Владимир Путин после переговоров с Джо Байденом заявил о готовности двух стран вернуть отозванных ранее послов на места их работы. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

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россия

джо байден

женева

переговоры

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Послы двух стран вернуться к своей работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, сообщает РИА “Новости”.Российский лидер не уточнил когда именно послы двух стран вернутся в места их работы. Однако, Путин назвал этот вопрос решенным. Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако они продлились всего 4.На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что переговоры прошли хорошо."Хорошо", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры.Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.

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джо байден, женева, переговоры, владимир путин