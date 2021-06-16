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РФ и США возвращают своих послов — Путин
РФ и США возвращают своих послов — Путин
Владимир Путин после переговоров с Джо Байденом заявил о готовности двух стран вернуть отозванных ранее послов на места их работы. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T20:50+0500
2021-06-16T20:50+0500
2021-06-16T21:40+0500
россия
джо байден
женева
переговоры
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Послы двух стран вернуться к своей работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, сообщает РИА “Новости”.Российский лидер не уточнил когда именно послы двух стран вернутся в места их работы. Однако, Путин назвал этот вопрос решенным. Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако они продлились всего 4.На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что переговоры прошли хорошо."Хорошо", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры.Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.
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джо байден, женева, переговоры, владимир путин
РФ и США возвращают своих послов — Путин
20:50 16.06.2021 (обновлено: 21:40 16.06.2021)
Владимир Путин после переговоров с Джо Байденом заявил о готовности двух стран вернуть отозванных ранее послов на места их работы.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Послы двух стран вернуться к своей работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, сообщает РИА “Новости”
.
Российский лидер не уточнил когда именно послы двух стран вернутся в места их работы. Однако, Путин назвал этот вопрос решенным.
"Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера", — добавил президент.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение лидеров двух стран было отведено не менее пяти часов, однако они продлились всего 4.
На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что переговоры прошли хорошо.
"Хорошо", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры.
Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.