https://uz.sputniknews.ru/20210616/sotrudnik-xokimiyata-v-samarkandskoy-oblasti-zabral-u-jurnalista-kameru-i-sel-fleshku-19260145.html
Сотрудник хокимията в Самаркандской области забрал у журналиста флешку от камеры и съел ее
Сотрудник хокимията в Самаркандской области забрал у журналиста флешку от камеры и съел ее
Журналисты местного телеканала прибыли на дехканский рынок, где произошел пожар для того, чтобы осветить подробности ЧП. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T13:50+0500
2021-06-16T13:50+0500
2021-06-16T14:17+0500
происшествия
свобода слова
сми
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Самаркандской области произошел вопиющий казус: сотрудник пресс-службы хокимията Иштыханского района препятствовал работе съемочной группы местного телеканала. Но журналисты продолжали снимать последствия пожара на рынке. Тогда представитель информслужбы решился на крайнюю меру (видимо, было что скрывать): он резким движением вытащил карту памяти из видеокамеры, засунул ее в рот и разжевал.Инцидент прокомментировал глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. Он отметил, что таких сотрудников нужно обследовать у психиатра и прививать от бешенства. Позже на случившееся отреагировали в пресс-службе Иштыханского района:"В общем, произошло недоразумение", — отметил глава пресс-службы хокимията.При этом в ведомстве заверили, что ситуация будет расследована с участием представителей информационной службой областного хокимията и областным отделением АИМК.
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Сотрудник хокимията в Самаркандской области забрал у журналиста флешку от камеры и съел ее
13:50 16.06.2021 (обновлено: 14:17 16.06.2021)
Журналисты местного телеканала прибыли на дехканский рынок, где произошел пожар для того, чтобы осветить подробности ЧП.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Самаркандской области произошел вопиющий казус: сотрудник пресс-службы хокимията Иштыханского района препятствовал работе съемочной группы местного телеканала. Но журналисты продолжали снимать последствия пожара на рынке. Тогда представитель информслужбы решился на крайнюю меру (видимо, было что скрывать): он резким движением вытащил карту памяти из видеокамеры, засунул ее в рот и разжевал.
Инцидент прокомментировал
глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. Он отметил, что таких сотрудников нужно обследовать у психиатра и прививать от бешенства.
"Очень интересно, какое наказание установлено законом для сотрудника госоргана, съевшего флешку оператора? Вероятно, это и есть собачья преданность своему руководителю. Чем больше живешь, тем больше видишь".
Комил Алламжонов
Председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Позже на случившееся отреагировали
в пресс-службе Иштыханского района:
"В общем, произошло недоразумение", — отметил глава пресс-службы хокимията.
При этом в ведомстве заверили, что ситуация будет расследована с участием представителей информационной службой областного хокимията и областным отделением АИМК.