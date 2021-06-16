https://uz.sputniknews.ru/20210616/sotrudnik-xokimiyata-v-samarkandskoy-oblasti-zabral-u-jurnalista-kameru-i-sel-fleshku-19260145.html

Сотрудник хокимията в Самаркандской области забрал у журналиста флешку от камеры и съел ее

Сотрудник хокимията в Самаркандской области забрал у журналиста флешку от камеры и съел ее

Журналисты местного телеканала прибыли на дехканский рынок, где произошел пожар для того, чтобы осветить подробности ЧП. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T13:50+0500

2021-06-16T13:50+0500

2021-06-16T14:17+0500

происшествия

свобода слова

сми

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Самаркандской области произошел вопиющий казус: сотрудник пресс-службы хокимията Иштыханского района препятствовал работе съемочной группы местного телеканала. Но журналисты продолжали снимать последствия пожара на рынке. Тогда представитель информслужбы решился на крайнюю меру (видимо, было что скрывать): он резким движением вытащил карту памяти из видеокамеры, засунул ее в рот и разжевал.Инцидент прокомментировал глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. Он отметил, что таких сотрудников нужно обследовать у психиатра и прививать от бешенства. Позже на случившееся отреагировали в пресс-службе Иштыханского района:"В общем, произошло недоразумение", — отметил глава пресс-службы хокимията.При этом в ведомстве заверили, что ситуация будет расследована с участием представителей информационной службой областного хокимията и областным отделением АИМК.

самаркандская область

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свобода слова, сми, самаркандская область