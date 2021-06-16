Культура
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
16:47 16.06.2021 (обновлено: 16:51 16.06.2021)
161
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаТимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных специалистов.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Тимур Бекмамбетов встретился с кинематографистами Узбекистана, чтобы поделиться секретами профессионального мастерства.
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаТимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
На встрече с руководством Агентства кинематографии, кинематографистами и представителями молодежи режиссер рассказал о своей творческой деятельности.
Бекмамбетов также провел мастер-класс для начинающих деятелей кино студии "Ёшлик" при Агентстве кинематографии. Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных специалистов.
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаТимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
В завершение встречи гость отметил, что дискуссия с молодыми кинематографистами оставила у него самые теплые впечатления.
РазвернутьСвернуть
Для справки:
Тимур Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахстане. Он является основателем и президентом международного кинофестиваля экшн-фильмов Astana, а также одним из ведущих режиссеров Казахстана и России.