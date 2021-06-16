https://uz.sputniknews.ru/20210616/timur-bekmambetov-podelilsya-opytom-s-kinematografistami-uzbekistana-19265971.html

Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана

Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана

Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T16:47+0500

2021-06-16T16:47+0500

2021-06-16T16:51+0500

культура

кинематограф

встреча

режиссер

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Тимур Бекмамбетов встретился с кинематографистами Узбекистана, чтобы поделиться секретами профессионального мастерства.На встрече с руководством Агентства кинематографии, кинематографистами и представителями молодежи режиссер рассказал о своей творческой деятельности. Бекмамбетов также провел мастер-класс для начинающих деятелей кино студии "Ёшлик" при Агентстве кинематографии. Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных специалистов.В завершение встречи гость отметил, что дискуссия с молодыми кинематографистами оставила у него самые теплые впечатления.

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кинематограф, встреча, режиссер