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https://uz.sputniknews.ru/20210616/timur-bekmambetov-podelilsya-opytom-s-kinematografistami-uzbekistana-19265971.html
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T16:47+0500
2021-06-16T16:51+0500
культура
кинематограф
встреча
режиссер
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Тимур Бекмамбетов встретился с кинематографистами Узбекистана, чтобы поделиться секретами профессионального мастерства.На встрече с руководством Агентства кинематографии, кинематографистами и представителями молодежи режиссер рассказал о своей творческой деятельности. Бекмамбетов также провел мастер-класс для начинающих деятелей кино студии "Ёшлик" при Агентстве кинематографии. Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных специалистов.В завершение встречи гость отметил, что дискуссия с молодыми кинематографистами оставила у него самые теплые впечатления.
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кинематограф, встреча, режиссер

Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана

16:47 16.06.2021 (обновлено: 16:51 16.06.2021)
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© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаТимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных специалистов.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Тимур Бекмамбетов встретился с кинематографистами Узбекистана, чтобы поделиться секретами профессионального мастерства.
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаТимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
На встрече с руководством Агентства кинематографии, кинематографистами и представителями молодежи режиссер рассказал о своей творческой деятельности.
Бекмамбетов также провел мастер-класс для начинающих деятелей кино студии "Ёшлик" при Агентстве кинематографии. Российский кинодеятель поделился профессиональным опытом и рассказал о том, как, на его взгляд, стать современным режиссером, продюсером на примере зарубежных специалистов.
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаТимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
В завершение встречи гость отметил, что дискуссия с молодыми кинематографистами оставила у него самые теплые впечатления.
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов - Sputnik Узбекистан
Для справки:

Тимур Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахстане. Он является основателем и президентом международного кинофестиваля экшн-фильмов Astana, а также одним из ведущих режиссеров Казахстана и России.

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