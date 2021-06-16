Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 — видео

"Я виноват, что не смог вывести футболистов из состояния психологической депрессии. Трудно объяснить, почему мы с самого начала были такими спокойными. Мы знали, что Саудовская Аравия быстро может выйти в контратаки. Соответственно укрепили фланги. Но мы пошли вперед и пропустили первый и второй гол. Наши соперники нашли путь к нашим воротам, что было очень легко", — признался Абрамов.