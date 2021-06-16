https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistan-poteryal-shansy-popast-na-chm-2022-19253762.html
Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 — видео
Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 — видео
В очередном отборочном матче мирового первенства сборная Узбекистана уступила Саудовской Аравии со счетом 0:3. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T01:32+0500
2021-06-16T01:32+0500
2021-06-16T01:48+0500
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2ТАШКЕНТ16 июн — Sputnik. Подопечные Вадима Абрамова проиграли важнейший матч сборной Саудовской Аравии - 0:3. После этого поражения Узбекистан потерял надежду попасть на чемпионат мира по футболу 2022."Белые волки" пропустили три безответных мяча от саудитов на 25,-й 33-й и на 52-й минутах.Это поражение оставляет подопечных Вадима Абрамова за бортом мирового чемпионата 2022 года в Катаре.Главный тренер попросил прощения у болельщиков, что не смог со своей командой оправдать доверие фанатов.Он пожелал соперникам удачи по путин на ЧМ-2022, а Узбекистан на этой стадии прекращает борьбу.
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футбол, узбекистан
Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 — видео
01:32 16.06.2021 (обновлено: 01:48 16.06.2021)
В очередном отборочном матче мирового первенства сборная Узбекистана уступила Саудовской Аравии со счетом 0:3.
2ТАШКЕНТ16 июн — Sputnik. Подопечные Вадима Абрамова проиграли важнейший матч сборной Саудовской Аравии - 0:3. После этого поражения Узбекистан потерял надежду попасть на чемпионат мира по футболу 2022.
"Белые волки" пропустили три безответных мяча от саудитов на 25,-й 33-й и на 52-й минутах.
Это поражение оставляет подопечных Вадима Абрамова за бортом мирового чемпионата 2022 года в Катаре.
Главный тренер попросил прощения у болельщиков, что не смог со своей командой оправдать доверие фанатов.
"Я виноват, что не смог вывести футболистов из состояния психологической депрессии. Трудно объяснить, почему мы с самого начала были такими спокойными. Мы знали, что Саудовская Аравия быстро может выйти в контратаки. Соответственно укрепили фланги. Но мы пошли вперед и пропустили первый и второй гол. Наши соперники нашли путь к нашим воротам, что было очень легко", — признался Абрамов.
Он пожелал соперникам удачи по путин на ЧМ-2022, а Узбекистан на этой стадии прекращает борьбу.