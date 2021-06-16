Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistanskim-ptitsevodam-predostavyat-lgoty-i-subsidii--podrobnosti-19263986.html
Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности
Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности
С 1 июня 2021 года птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделяются средства из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T15:44+0500
2021-06-16T16:05+0500
общество
птицефабрика
налоговые льготы
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19260340_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4869287921f33edd75298645b9491ded.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли", в соответствии с которым планируется обеспечить страну продовольственной безопасностью, а также расширить птицеводство и кормовую базу. Субсидии птицеводамНачиная с 1 июня 2021 года птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделяются субсидии из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы.К тому же на срок до 1 июля 2022 года экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортерам соевых бобов, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.Кроме того, предприятиям–членам Ассоциации "Паррандасаноат" покроют расходы по привлечению из зарубежных стран экспертов и специалистов в сфере птицеводства, а также компенсируют 50% от суммы их шестимесячной заработной платы, не превышающей в эквиваленте $1 000 за один месяц. Для этого из резервного фонда Кабмина направляются пять млрд сумов.Преференции по кредитам Предпринимателям, занимающимся производством комбикормов и птицеводческой продукции в пределах 10 млрд сумов, на срок до 1 января 2025 года покроют часть процентной ставки от выделенного кредита, превышающую основную ставку ЦБ, но не более чем на восемь процентных пунктов. Для этого в "Микрокредитбанк" перечислят $85 млн из Фонда реконструкции и развития. Кроме того, за счет средств Госбюджета бизнесменам, построившим современные комплексы для убоя птицы, выделяются субсидии в размере 10% части их проектной стоимости, не превышающей 40 млрд сумов. На первом этапе такие субсидии получат 14 комплексов, создаваемых в регионах по стандартам ISO 22000 HACCP.Налоговые льготы с 1 июля 2021 года по 1 июля 2024-го в отношении субъектов предпринимательства, основным видом деятельности которых является птицеводство, по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами налоговая ставка применяется в размере 50%.
https://uz.sputniknews.ru/20200917/V-Andizhane-izrailskie-spetsialisty-zapustyat-sovremennuyu-ptitsefabriku-14997199.html
https://uz.sputniknews.ru/20200805/Mezhdunarodnyy-fond-selskokhozyaystvennogo-razvitiya-vydelit-Uzbekistanu-47-mln-14709722.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19260340_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a8f45e929125bb59302bcb973638d776.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
птицефабрика, налоговые льготы, кредит

Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности

15:44 16.06.2021 (обновлено: 16:05 16.06.2021)
642
© Sputnik / Александр КондратюкЦыплята
Цыплята - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
С 1 июня 2021 года птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделяются средства из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли", в соответствии с которым планируется обеспечить страну продовольственной безопасностью, а также расширить птицеводство и кормовую базу.

Субсидии птицеводам

Начиная с 1 июня 2021 года птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделяются субсидии из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы.
К тому же на срок до 1 июля 2022 года экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортерам соевых бобов, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка на птицефабрике - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2020
Экономика
В Андижане израильские специалисты запустят современную птицефабрику
17 сентября 2020, 13:55
1359
Кроме того, предприятиям–членам Ассоциации "Паррандасаноат" покроют расходы по привлечению из зарубежных стран экспертов и специалистов в сфере птицеводства, а также компенсируют 50% от суммы их шестимесячной заработной платы, не превышающей в эквиваленте $1 000 за один месяц. Для этого из резервного фонда Кабмина направляются пять млрд сумов.

Преференции по кредитам

Предпринимателям, занимающимся производством комбикормов и птицеводческой продукции в пределах 10 млрд сумов, на срок до 1 января 2025 года покроют часть процентной ставки от выделенного кредита, превышающую основную ставку ЦБ, но не более чем на восемь процентных пунктов. Для этого в "Микрокредитбанк" перечислят $85 млн из Фонда реконструкции и развития.
Трактор на поле во время посева - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2020
Экономика
Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит Узбекистану $47 млн
5 августа 2020, 15:49
327
Кроме того, за счет средств Госбюджета бизнесменам, построившим современные комплексы для убоя птицы, выделяются субсидии в размере 10% части их проектной стоимости, не превышающей 40 млрд сумов. На первом этапе такие субсидии получат 14 комплексов, создаваемых в регионах по стандартам ISO 22000 HACCP.

Налоговые льготы

с 1 июля 2021 года по 1 июля 2024-го в отношении субъектов предпринимательства, основным видом деятельности которых является птицеводство, по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами налоговая ставка применяется в размере 50%.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:58МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России
15:44Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности
15:39Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы
15:36США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
15:14В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы
15:04Айдаркуль и Тудакуль отдают под пляжный туризм
14:16В Ташкентском университете информационных технологий сменился ректор
14:07Обратный отсчет: что происходит на вилле "Ла Гранж" в преддверии саммита Путина и Байдена
13:50Сотрудник хокимията в Самаркандской области забрал у журналиста флешку от камеры и съел ее
13:12Рустам Минниханов прибыл в Ташкент. Лидер Татарстана встретился с Сардором Умурзаковым
12:44Нужен психолог: в Узбекистане увеличили квоты приема на факультеты психологии
12:44Четверо уроженцев Узбекистана получили российское гражданство
12:11Узбекская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории ЕС
11:57ДТП на горной трассе: у двоих человек не было шансов выжить
11:52Киев решил сменить Вашингтон на посту мирового гегемона
11:39В школах Узбекистана стартовал онлайн-прием в первые классы
11:17"Путина в президенты США!": Запад обсуждает интервью российского лидера
10:59Испытания тепловых сетей стартуют в Ташкенте с 21 июня
10:54Продавцов алкоголя и табачной продукции обяжут требовать паспорт у молодых покупателей
10:37Фестиваль спорта, музыки и искусства Zaamin Ultra впервые пройдет в Узбекистане