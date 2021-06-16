https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistanskim-ptitsevodam-predostavyat-lgoty-i-subsidii--podrobnosti-19263986.html

Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности

Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности

С 1 июня 2021 года птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделяются средства из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T15:44+0500

2021-06-16T15:44+0500

2021-06-16T16:05+0500

общество

птицефабрика

налоговые льготы

кредит

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли", в соответствии с которым планируется обеспечить страну продовольственной безопасностью, а также расширить птицеводство и кормовую базу. Субсидии птицеводамНачиная с 1 июня 2021 года птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделяются субсидии из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы.К тому же на срок до 1 июля 2022 года экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортерам соевых бобов, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.Кроме того, предприятиям–членам Ассоциации "Паррандасаноат" покроют расходы по привлечению из зарубежных стран экспертов и специалистов в сфере птицеводства, а также компенсируют 50% от суммы их шестимесячной заработной платы, не превышающей в эквиваленте $1 000 за один месяц. Для этого из резервного фонда Кабмина направляются пять млрд сумов.Преференции по кредитам Предпринимателям, занимающимся производством комбикормов и птицеводческой продукции в пределах 10 млрд сумов, на срок до 1 января 2025 года покроют часть процентной ставки от выделенного кредита, превышающую основную ставку ЦБ, но не более чем на восемь процентных пунктов. Для этого в "Микрокредитбанк" перечислят $85 млн из Фонда реконструкции и развития. Кроме того, за счет средств Госбюджета бизнесменам, построившим современные комплексы для убоя птицы, выделяются субсидии в размере 10% части их проектной стоимости, не превышающей 40 млрд сумов. На первом этапе такие субсидии получат 14 комплексов, создаваемых в регионах по стандартам ISO 22000 HACCP.Налоговые льготы с 1 июля 2021 года по 1 июля 2024-го в отношении субъектов предпринимательства, основным видом деятельности которых является птицеводство, по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами налоговая ставка применяется в размере 50%.

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птицефабрика, налоговые льготы, кредит