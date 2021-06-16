https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekskaya-tovarno-syrevaya-birja-otkryla-pervyy-filial-na-territorii-es-19258672.html
Узбекская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории ЕС
Узбекская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории ЕС
До запуска этой площадки офисы Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи действовали в России, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Китае и... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T12:11+0500
2021-06-16T12:11+0500
2021-06-16T12:16+0500
экономика
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории Европейского союза, сообщает пресс-служба акционерного общества.Торговая площадка появилась в Латвии. Ее учредителем стала местная компания ООО Shipleart (AP Holding).При этом зарубежные компании могут напрямую выйти на товарные рынки центральноазиатского государства с использованием возможностей рыночного механизма биржевой торговли и электронной коммерции.До открытия этой площадки офисы Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи действовали в России, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Китае и в Украине.
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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, евросоюз
Узбекская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории ЕС
12:11 16.06.2021 (обновлено: 12:16 16.06.2021)
До запуска этой площадки офисы Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи действовали в России, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Китае и в Украине.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории Европейского союза, сообщает
пресс-служба акционерного общества.
Торговая площадка появилась в Латвии. Ее учредителем стала местная компания ООО Shipleart (AP Holding).
Как отметили в пресс-службе, запуск филиала даст возможность свободно импортировать в Узбекистан в том числе зерно, сахар, растительные масла. На экспорт пойдут сырье и промышленная продукция.
При этом зарубежные компании могут напрямую выйти на товарные рынки центральноазиатского государства с использованием возможностей рыночного механизма биржевой торговли и электронной коммерции.
До открытия этой площадки офисы Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи действовали в России, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Китае и в Украине.