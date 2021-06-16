https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekskaya-tovarno-syrevaya-birja-otkryla-pervyy-filial-na-territorii-es-19258672.html

Узбекская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории ЕС

Узбекская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории ЕС

До запуска этой площадки офисы Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи действовали в России, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Китае и... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T12:11+0500

2021-06-16T12:11+0500

2021-06-16T12:16+0500

экономика

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа открыла первый филиал на территории Европейского союза, сообщает пресс-служба акционерного общества.Торговая площадка появилась в Латвии. Ее учредителем стала местная компания ООО Shipleart (AP Holding).При этом зарубежные компании могут напрямую выйти на товарные рынки центральноазиатского государства с использованием возможностей рыночного механизма биржевой торговли и электронной коммерции.До открытия этой площадки офисы Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи действовали в России, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Китае и в Украине.

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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, евросоюз