https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-buxare-otkroetsya-novyy-otel-mejdunarodnoy-gostinichnoy-seti-19270202.html

В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети

В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети

В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T19:20+0500

2021-06-16T19:20+0500

2021-06-16T19:20+0500

туризм

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

гостиница

бухара

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Бухаре откроется еще один отель "Ramada Encore by Wyndham Bukhara" международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts". Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции Министерства туризма и спорта Узбекистана.Строительство нового отеля запланировано вблизи исторических достопримечательностей и международного аэропорта "Бухара".В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж.На встрече присутствовали заместитель министра туризма и спорта Узбекистана А.Аккулов, заместитель хокима Бухарской области Б.Шахрияров, председатель Ассоциации отельеров Узбекистана Ф.Абдуллаева, а также директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ "Wyndham Hotels&Resorts" С.Егоров. В завершение мероприятия подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts" – "Ramada Encore by Wyndham" в Бухаре.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, бухара