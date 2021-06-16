https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-buxare-otkroetsya-novyy-otel-mejdunarodnoy-gostinichnoy-seti-19270202.html
В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:20+0500
2021-06-16T19:20+0500
2021-06-16T19:20+0500
туризм
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
гостиница
бухара
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Бухаре откроется еще один отель "Ramada Encore by Wyndham Bukhara" международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts". Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции Министерства туризма и спорта Узбекистана.Строительство нового отеля запланировано вблизи исторических достопримечательностей и международного аэропорта "Бухара".В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж.На встрече присутствовали заместитель министра туризма и спорта Узбекистана А.Аккулов, заместитель хокима Бухарской области Б.Шахрияров, председатель Ассоциации отельеров Узбекистана Ф.Абдуллаева, а также директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ "Wyndham Hotels&Resorts" С.Егоров. В завершение мероприятия подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts" – "Ramada Encore by Wyndham" в Бухаре.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, бухара
В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
В Бухаре откроется еще один отель "Ramada Encore by Wyndham Bukhara" международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts". Об этом сообщили
журналистам на пресс-конференции Министерства туризма и спорта Узбекистана.
Строительство нового отеля запланировано вблизи исторических достопримечательностей и международного аэропорта "Бухара".
В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж.
На встрече присутствовали заместитель министра туризма и спорта Узбекистана А.Аккулов, заместитель хокима Бухарской области Б.Шахрияров, председатель Ассоциации отельеров Узбекистана Ф.Абдуллаева, а также директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ "Wyndham Hotels&Resorts" С.Егоров.
В завершение мероприятия подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts" – "Ramada Encore by Wyndham" в Бухаре.