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В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:20+0500
2021-06-16T19:20+0500
туризм
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
гостиница
бухара
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Бухаре откроется еще один отель "Ramada Encore by Wyndham Bukhara" международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&amp;Resorts". Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции Министерства туризма и спорта Узбекистана.Строительство нового отеля запланировано вблизи исторических достопримечательностей и международного аэропорта "Бухара".В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж.На встрече присутствовали заместитель министра туризма и спорта Узбекистана А.Аккулов, заместитель хокима Бухарской области Б.Шахрияров, председатель Ассоциации отельеров Узбекистана Ф.Абдуллаева, а также директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ "Wyndham Hotels&amp;Resorts" С.Егоров. В завершение мероприятия подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&amp;Resorts" – "Ramada Encore by Wyndham" в Бухаре.
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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, бухара

В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети

19:20 16.06.2021
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРесепшн отеля Golden Tulip в Тунисе
Ресепшн отеля Golden Tulip в Тунисе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Бухаре откроется еще один отель "Ramada Encore by Wyndham Bukhara" международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts". Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции Министерства туризма и спорта Узбекистана.
Строительство нового отеля запланировано вблизи исторических достопримечательностей и международного аэропорта "Бухара".
В отеле будет 112 комфортабельных номеров, лаунж-бар, оздоровительный клуб, конференц-зал, бизнес-центр и лобби лаунж.
На встрече присутствовали заместитель министра туризма и спорта Узбекистана А.Аккулов, заместитель хокима Бухарской области Б.Шахрияров, председатель Ассоциации отельеров Узбекистана Ф.Абдуллаева, а также директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ "Wyndham Hotels&Resorts" С.Егоров.
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана Подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts"
Подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети Wyndham Hotels&Resorts - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts"
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана
В завершение мероприятия подписано соглашение об открытии нового отеля международной гостиничной сети "Wyndham Hotels&Resorts" – "Ramada Encore by Wyndham" в Бухаре.
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