https://uz.sputniknews.ru/20210616/vzryv-emotsiy-i-kayfa--diana-arbenina-i-nochnye-snaypery-o-kontserte-v-tashkente-19267167.html

"Взрыв эмоций и кайфа" — Диана Арбенина и "Ночные снайперы" о концерте в Ташкенте

"Взрыв эмоций и кайфа" — Диана Арбенина и "Ночные снайперы" о концерте в Ташкенте

"Асфальт", "Катастрофически", "Раскаленные", "Цунами", "Актриса", "Столица", "Инстаграм" — эти и многие другие песни любимой миллионами группы прозвучали в... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T17:49+0500

2021-06-16T17:49+0500

2021-06-16T18:24+0500

группа "ночные снайперы"

диана арбенина

культура

концерт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российская рок-звезда, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина поделилась впечатлениями от концерта в столице Узбекистана и путешествия по республике.Выступление должно было состояться еще в прошлом году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. Команда Арбениной вышла на летнюю сцену Дворца "Туркистон" в минувшее воскресенье.В предконцертном интервью UZ24 певица рассказала, что приезд в Ташкент был для нее "мечтой пятнадцатилетней давности". А "заразила" ее интересом к столице Узбекистана директор, тур- и соул-менеджер "снайперской" команды Лариса Пальцева — уроженка этого города.И, судя по всему, не обманулась — как сама Арбенина, так и ее команда. На страничке "Ночных снайперов" в Instagram после концерта появился восхищенный пост."Ташкент, вчера был невероятный вечер! — говорится в публикации. — Это был взрыв эмоций и кайфа! Мы благодарны каждому слушателю! Спасибо, что вы есть. До новых встреч, солнечный, теплый и гостеприимный Ташкент!"Поклонники "Снайперов" признаются: не зря ждали концерт так долго, он был просто "бомбический", "обалденный", доставил "потрясающие эмоции", создал "энергетический запас на долгое время"."Надеюсь, вы нас еще посетите", — пишут ташкентцы. Ждут группу и в других городах Узбекистана.Арбенина, тем временем, уже вернулась в Россию. С пустыми руками из Узбекистана ее, конечно же, не отпустили."Доброе утро, страна! Чудесное путешествие в Узбекистан завершилось. На рассвете бездыханная, но счастливая прилетела домой, — написала певица в своем Instagram. — Открыла ящик с подаренными фруктами и, закусывая абрикосом, вспоминаю монохромную Бухару и поднебесный Самарканд, горячую публику Ташкента и арык на привокзальной площади, откуда начался мой малый хадж. Низкий поклон всем, кто подарил мне Среднюю Азию. Вернусь!"

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группа "ночные снайперы", диана арбенина, концерт, ташкент