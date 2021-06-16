https://uz.sputniknews.ru/20210616/zoozaschitnikov-vozmutilo-myagkoe-nakazanie-jivoderu-19265539.html

Зоозащитников возмутило мягкое наказание живодеру

Зоозащитников возмутило мягкое наказание живодеру

Суд оштрафовал сотрудника службы отлова бездомных животных за жестокое обращение с собакой на 122 тысячи сумов. В Обществе защиты животных такое наказание... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T16:36+0500

2021-06-16T16:36+0500

2021-06-16T16:46+0500

общество

судебное заседание

животные

общество защиты животных "mehr va oqibat"

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Обществе защиты животных (ОЗЖ) Mehr va Oqibat возмущены мягким решением суда в отношении отловщика из Алмалыка, бросившегося в комнату с негашеной известью собаку в апреле этого года.Как сообщили в ОЗЖ, 14 июня суд назначил сотруднику службы отлова штраф в половину базовой расчетной величины. На сегодняшний день это 122,5 тысячи сумов, или приблизительно 12 долларов.Случайной свидетельницей нечеловеческого отношения к собаке на территории службы отлова бездомных животных города Алмалыка стала пенсионерка, которая и сообщила об увиденном зоозащитникам. По ее словам ее взору предстала страшная картина: "в большой металлической трубе лежала собака — вся в извести: глаза, тело, дыхательные пути — всё было обожжено, из пасти шла кровь". До этого животное нашли волонтеры в комнате до половины заполненной негашеной известью.Сейчас о пострадавшей собаке заботятся другие волонтеры — Севиль Абдуллаева и Вероника Букреева.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

судебное заседание, животные, общество защиты животных "mehr va oqibat"