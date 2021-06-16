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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210616/zoozaschitnikov-vozmutilo-myagkoe-nakazanie-jivoderu-19265539.html
Зоозащитников возмутило мягкое наказание живодеру
Зоозащитников возмутило мягкое наказание живодеру
Суд оштрафовал сотрудника службы отлова бездомных животных за жестокое обращение с собакой на 122 тысячи сумов. В Обществе защиты животных такое наказание... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T16:36+0500
2021-06-16T16:46+0500
общество
судебное заседание
животные
общество защиты животных "mehr va oqibat"
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Обществе защиты животных (ОЗЖ) Mehr va Oqibat возмущены мягким решением суда в отношении отловщика из Алмалыка, бросившегося в комнату с негашеной известью собаку в апреле этого года.Как сообщили в ОЗЖ, 14 июня суд назначил сотруднику службы отлова штраф в половину базовой расчетной величины. На сегодняшний день это 122,5 тысячи сумов, или приблизительно 12 долларов.Случайной свидетельницей нечеловеческого отношения к собаке на территории службы отлова бездомных животных города Алмалыка стала пенсионерка, которая и сообщила об увиденном зоозащитникам. По ее словам ее взору предстала страшная картина: "в большой металлической трубе лежала собака — вся в извести: глаза, тело, дыхательные пути — всё было обожжено, из пасти шла кровь". До этого животное нашли волонтеры в комнате до половины заполненной негашеной известью.Сейчас о пострадавшей собаке заботятся другие волонтеры — Севиль Абдуллаева и Вероника Букреева.
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судебное заседание, животные, общество защиты животных "mehr va oqibat"

Зоозащитников возмутило мягкое наказание живодеру

16:36 16.06.2021 (обновлено: 16:46 16.06.2021)
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Суд оштрафовал сотрудника службы отлова бездомных животных за жестокое обращение с собакой на 122 тысячи сумов. В Обществе защиты животных такое наказание посчитали слишком мягким.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Обществе защиты животных (ОЗЖ) Mehr va Oqibat возмущены мягким решением суда в отношении отловщика из Алмалыка, бросившегося в комнату с негашеной известью собаку в апреле этого года.
Как сообщили в ОЗЖ, 14 июня суд назначил сотруднику службы отлова штраф в половину базовой расчетной величины. На сегодняшний день это 122,5 тысячи сумов, или приблизительно 12 долларов.

“Руководство ОЗЖ крайне разочаровано таким мягким решением, ведь согласно статьи 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных — влечет наложение штрафа от одной до трех базовых расчетных величин", — говорится в сообщении.

Случайной свидетельницей нечеловеческого отношения к собаке на территории службы отлова бездомных животных города Алмалыка стала пенсионерка, которая и сообщила об увиденном зоозащитникам.
По ее словам ее взору предстала страшная картина: "в большой металлической трубе лежала собака — вся в извести: глаза, тело, дыхательные пути — всё было обожжено, из пасти шла кровь". До этого животное нашли волонтеры в комнате до половины заполненной негашеной известью.
Сейчас о пострадавшей собаке заботятся другие волонтеры — Севиль Абдуллаева и Вероника Букреева.
© Общество защиты животных Mehr va OqibatСевиль Абдуллаева и Вероника Букреева вместе со спасенным питомцем
Севиль Абдуллаева и Вероника Букреева вместе со спасенным питомцем - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Севиль Абдуллаева и Вероника Букреева вместе со спасенным питомцем
© Общество защиты животных Mehr va Oqibat
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