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https://uz.sputniknews.ru/20210617/jk-v-samarkande-nachali-stroit-po-poddelnym-dokumentam---vozbujdeno-delo-19287297.html
ЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам — возбуждено дело
ЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам — возбуждено дело
Выяснилось, что документы, разрешающие возведение объектов жилого и коммерческого назначения, на самом деле поддельные. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T17:36+0500
2021-06-17T17:45+0500
происшествия
прокуратура
подделка документов
строительство
самарканд
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. На Минском бульваре в Самарканде развернулась масштабная стройка. По документам — на этом участке в скором должны были появиться многоквартирный жилой комплекс, коммерческие объекты и детский сад. Однако застройщик вызвал подозрение у органов областной прокуратуры.При проверке обнаружилось, что документы, разрешающие возведение объектов жилого и коммерческого назначения, поддельные. По словам застройщика, бумаги предоставили в хокимияте. Прокуратура продолжает выяснять детали.Строительство немедленно приостановили, в отношении застройщика "Мехр нур омад барака" возбудили уголовное дело по факту подделки разрешительных документов.
https://uz.sputniknews.ru/20160104/1477292.html
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прокуратура, подделка документов, строительство, самарканд

ЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам — возбуждено дело

17:36 17.06.2021 (обновлено: 17:45 17.06.2021)
309
© Пресс-служба прокуратуры Самаркандской областиЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам - возбуждено дело
ЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам - возбуждено дело - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Пресс-служба прокуратуры Самаркандской области
Выяснилось, что документы, разрешающие возведение объектов жилого и коммерческого назначения, на самом деле поддельные.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. На Минском бульваре в Самарканде развернулась масштабная стройка. По документам — на этом участке в скором должны были появиться многоквартирный жилой комплекс, коммерческие объекты и детский сад.
Однако застройщик вызвал подозрение у органов областной прокуратуры.
При проверке обнаружилось, что документы, разрешающие возведение объектов жилого и коммерческого назначения, поддельные. По словам застройщика, бумаги предоставили в хокимияте. Прокуратура продолжает выяснять детали.
Рабочие во время строительства - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2016
Общество
В Узбекистане незаконное строительство стало уголовным преступлением
4 января 2016, 17:22
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Строительство немедленно приостановили, в отношении застройщика "Мехр нур омад барака" возбудили уголовное дело по факту подделки разрешительных документов.
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