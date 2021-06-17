https://uz.sputniknews.ru/20210617/jk-v-samarkande-nachali-stroit-po-poddelnym-dokumentam---vozbujdeno-delo-19287297.html

ЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам — возбуждено дело

ЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам — возбуждено дело

Выяснилось, что документы, разрешающие возведение объектов жилого и коммерческого назначения, на самом деле поддельные. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T17:36+0500

2021-06-17T17:36+0500

2021-06-17T17:45+0500

происшествия

прокуратура

подделка документов

строительство

самарканд

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. На Минском бульваре в Самарканде развернулась масштабная стройка. По документам — на этом участке в скором должны были появиться многоквартирный жилой комплекс, коммерческие объекты и детский сад. Однако застройщик вызвал подозрение у органов областной прокуратуры.При проверке обнаружилось, что документы, разрешающие возведение объектов жилого и коммерческого назначения, поддельные. По словам застройщика, бумаги предоставили в хокимияте. Прокуратура продолжает выяснять детали.Строительство немедленно приостановили, в отношении застройщика "Мехр нур омад барака" возбудили уголовное дело по факту подделки разрешительных документов.

https://uz.sputniknews.ru/20160104/1477292.html

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прокуратура, подделка документов, строительство, самарканд