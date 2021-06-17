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Камилов встретился с послом США

Камилов встретился с послом США

Стороны обсудили аспекты развития узбекско-американского сотрудничества, график и оргвопросы предстоящих совместных мероприятий. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T12:51+0500

2021-06-17T12:51+0500

2021-06-17T12:51+0500

дэниел розенблюм

сша

политика

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг встретился с послом США в республике Дэниелом Розенблюмом, сообщает МИД РУз.По данным пресс-службы, Камилов и Розенблюм обсудили аспекты развития сотрудничества между странами, график и оргвопросы предстоящих совместных мероприятий.Дэниел Розенблюм принес присягу в качестве посла США в Узбекистане 9 мая 2019 года. С июля 2014-го по июль 2018-го он был заместителем помощника госсекретаря в Бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии.

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дэниел розенблюм, сша, мид узбекистана, абдулазиз камилов