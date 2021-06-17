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https://uz.sputniknews.ru/20210617/minstroy-razveyal-somneniya-o-neustoychivosti-novostroek-19288153.html
В Минстрое развеяли сомнения о неустойчивости новостроек
В Минстрое развеяли сомнения о неустойчивости новостроек
В Узбекистане при возведении многоэтажных домов используют технологии, которые позволяют максимально снизить воздействие возможного землетрясения. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T18:17+0500
2021-06-17T18:18+0500
общество
министерство строительства
строительство
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Строительство любых объектов в Узбекистане осуществляется только на основании утвержденной проектно-сметной документации. Специалисты осуществляют расчет сейсмостойкости того или иного здания, все данные в обязательном порядке проходят государственную экспертизу. Поэтому опасения по поводу того, что новостройки могут не устоять во время землетрясения - беспочвенны. Об этом заявил журналистам замминистра строительства Узбекистана Шухратходжа Хашимов. На пресс-конференции присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан. При этом технологии, утвержденные на международном уровне и используемые в строительстве в Узбекистане, позволяют значительно ускорить работы на стройплощадках.В нынешнем году власти Узбекистана планируют обеспечить жильем 54 тысячи семей. В частности, по государственной ипотечной программе будет построено 45 тысяч домов. В том числе, инжиниринговой компанией "Кишлок курилиш инвест" и "Узшахар курилиш инвест" в отдаленных селениях будут сданы в эксплуатацию 8336 и в городах 3550 домов. В Каракалпакстане, в регионах и в столице в общей сложности будут выделены ипотечные кредиты для постройки 27 628 домов.
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министерство строительства, строительство, землетрясение

В Минстрое развеяли сомнения о неустойчивости новостроек

18:17 17.06.2021 (обновлено: 18:18 17.06.2021)
575
© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
В Узбекистане при возведении многоэтажных домов используют технологии, которые позволяют максимально снизить воздействие возможного землетрясения.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Строительство любых объектов в Узбекистане осуществляется только на основании утвержденной проектно-сметной документации. Специалисты осуществляют расчет сейсмостойкости того или иного здания, все данные в обязательном порядке проходят государственную экспертизу. Поэтому опасения по поводу того, что новостройки могут не устоять во время землетрясения - беспочвенны. Об этом заявил журналистам замминистра строительства Узбекистана Шухратходжа Хашимов. На пресс-конференции присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Хочу отметить, что на сегодняшний день нормативная база в сфере строительства модернизирована. Внедряются передовые международные стандарты по сеймсоустойчивости сооружений.
Шухратходжа Хашимов
Замминистра строительства Узбекистана
При этом технологии, утвержденные на международном уровне и используемые в строительстве в Узбекистане, позволяют значительно ускорить работы на стройплощадках.
В нынешнем году власти Узбекистана планируют обеспечить жильем 54 тысячи семей. В частности, по государственной ипотечной программе будет построено 45 тысяч домов. В том числе, инжиниринговой компанией "Кишлок курилиш инвест" и "Узшахар курилиш инвест" в отдаленных селениях будут сданы в эксплуатацию 8336 и в городах 3550 домов.
В Каракалпакстане, в регионах и в столице в общей сложности будут выделены ипотечные кредиты для постройки 27 628 домов.
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