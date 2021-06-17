https://uz.sputniknews.ru/20210617/mirziyoev-vyletel-v-andijanskuyu-oblast-19277038.html

Мирзиёев вылетел в Андижанскую область

Мирзиёев вылетел в Андижанскую область

В программе рабочей поездки — посещение текстильных, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T10:39+0500

2021-06-17T10:39+0500

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политика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

андижанская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром в четверг вылетел в Андижанскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Рабочая поездка в самый восточный регион республики продлится два дня.В программе — посещение текстильных, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий.Один из важнейших ее пунктов, как отметили в пресс-службе, — закладка первого камня города "Новый Андижан" ("Янги Андижон"). Он, напомним, будет возведен недалеко от Андижана на пустующих землях, не используемых в сельском хозяйстве. Общая площадь города составит около четырех тысяч гектаров.

андижанская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, андижанская область, шавкат мирзиёев