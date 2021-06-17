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Мирзиёев вылетел в Андижанскую область
Мирзиёев вылетел в Андижанскую область
В программе рабочей поездки — посещение текстильных, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T10:39+0500
2021-06-17T10:39+0500
2021-06-17T10:48+0500
политика
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
андижанская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром в четверг вылетел в Андижанскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Рабочая поездка в самый восточный регион республики продлится два дня.В программе — посещение текстильных, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий.Один из важнейших ее пунктов, как отметили в пресс-службе, — закладка первого камня города "Новый Андижан" ("Янги Андижон"). Он, напомним, будет возведен недалеко от Андижана на пустующих землях, не используемых в сельском хозяйстве. Общая площадь города составит около четырех тысяч гектаров.
андижанская область
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, андижанская область, шавкат мирзиёев
Мирзиёев вылетел в Андижанскую область
10:39 17.06.2021 (обновлено: 10:48 17.06.2021)
В программе рабочей поездки — посещение текстильных, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром в четверг вылетел в Андижанскую область, сообщает
пресс-служба главы государства.
Рабочая поездка в самый восточный регион республики продлится два дня.
В программе — посещение текстильных, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Один из важнейших ее пунктов, как отметили в пресс-службе, — закладка первого камня города "Новый Андижан" ("Янги Андижон"). Он, напомним, будет возведен
недалеко от Андижана на пустующих землях, не используемых в сельском хозяйстве. Общая площадь города составит около четырех тысяч гектаров.