https://uz.sputniknews.ru/20210617/predpriyatie-v-buxarskoy-oblasti-nezakonno-priobrelo-tovary-na-60-mlrd-sumov-19284193.html
Предприятие в Бухарской области незаконно приобрело товары на 60 млрд сумов
Предприятие в Бухарской области незаконно приобрело товары на 60 млрд сумов
Предприятие действовало в нарушение статьи 14 закона "О конкуренции". В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T15:16+0500
2021-06-17T15:16+0500
2021-06-17T15:21+0500
общество
антимонопольный комитет узбекистана
правонарушение
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Экономическое преступление совершило руководство госпредприятия по строительству дорог в Бухарской области: там без проведения конкурсных торгов или тендеров, на основании прямых договоров в 2019 году были приобретены товары сначала на 31,4 млрд сумов, а потом на 33,4 млрд сумов. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного комитета."В 2019-2020 годах унитарное предприятие закупало строительные материалы, хозяйственные товары, дизельное топливо, канцелярские принадлежности, мебель, дорожные знаки, а также пользовалось услугами техники и автотранспорта предприятий в других районах области на основании заключенных двусторонних договоров", — говорится на сайте ведомства.Таким образом, предприятие действовало в нарушение статьи 14 закона "О конкуренции". В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20200212/Sotrudnichestvo-s-zarubezhnymi-kompaniyami-vozmozhno-tolko-po-tenderu---Ganiev-13450325.html
бухарская область
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антимонопольный комитет узбекистана, правонарушение, бухарская область
Предприятие в Бухарской области незаконно приобрело товары на 60 млрд сумов
15:16 17.06.2021 (обновлено: 15:21 17.06.2021)
Предприятие действовало в нарушение статьи 14 закона "О конкуренции". В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Экономическое преступление совершило руководство госпредприятия по строительству дорог в Бухарской области: там без проведения конкурсных торгов или тендеров, на основании прямых договоров в 2019 году были приобретены товары сначала на 31,4 млрд сумов, а потом на 33,4 млрд сумов. Об этом сообщили
в пресс-службе антимонопольного комитета.
"В 2019-2020 годах унитарное предприятие закупало строительные материалы, хозяйственные товары, дизельное топливо, канцелярские принадлежности, мебель, дорожные знаки, а также пользовалось услугами техники и автотранспорта предприятий в других районах области на основании заключенных двусторонних договоров", — говорится на сайте ведомства.
Таким образом, предприятие действовало в нарушение статьи 14 закона "О конкуренции". В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.