https://uz.sputniknews.ru/20210617/predpriyatie-v-buxarskoy-oblasti-nezakonno-priobrelo-tovary-na-60-mlrd-sumov-19284193.html

Предприятие в Бухарской области незаконно приобрело товары на 60 млрд сумов

Предприятие в Бухарской области незаконно приобрело товары на 60 млрд сумов

Предприятие действовало в нарушение статьи 14 закона "О конкуренции". В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T15:16+0500

2021-06-17T15:16+0500

2021-06-17T15:21+0500

общество

антимонопольный комитет узбекистана

правонарушение

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Экономическое преступление совершило руководство госпредприятия по строительству дорог в Бухарской области: там без проведения конкурсных торгов или тендеров, на основании прямых договоров в 2019 году были приобретены товары сначала на 31,4 млрд сумов, а потом на 33,4 млрд сумов. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного комитета."В 2019-2020 годах унитарное предприятие закупало строительные материалы, хозяйственные товары, дизельное топливо, канцелярские принадлежности, мебель, дорожные знаки, а также пользовалось услугами техники и автотранспорта предприятий в других районах области на основании заключенных двусторонних договоров", — говорится на сайте ведомства.Таким образом, предприятие действовало в нарушение статьи 14 закона "О конкуренции". В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.

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бухарская область

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антимонопольный комитет узбекистана, правонарушение, бухарская область