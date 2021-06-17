https://uz.sputniknews.ru/20210617/shavkat-mirziyoev-rasskazal-o-zaloge-semeynogo-schastya-19280410.html

Шавкат Мирзиёев рассказал о залоге семейного счастья

Шавкат Мирзиёев рассказал о залоге семейного счастья

Президент в четверг посетил швейно-трикотажное предприятие в Андижанской области, на котором трудятся 830 женщин. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T13:31+0500

2021-06-17T13:31+0500

2021-06-17T13:37+0500

счастье

политика

женщины

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

андижанская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Андижанскую область рассказал о залоге семейного счастья.Глава государства в четверг посетил швейно-трикотажное предприятие And gold, организованное кластером "Сохиб омад баракаси" в махалле "Кугай" Избасканского района. Годовая мощность фабрики, создание которой обошлось в 2,5 миллиона долларов, составляет 3,5 миллиона готовых трикотажных изделий в год. Уже подписаны контракты с Россией и Китаем на поставку пряжи.А трудятся на предприятии 830 женщин. Мирзиёев побеседовал с ними.Фабрика пока не вышла на полную мощность. Когда это произойдет, число рабочих мест увеличится до 1,2 тысячи.

андижанская область

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счастье, женщины, поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, андижанская область, шавкат мирзиёев