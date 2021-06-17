Политика
Шавкат Мирзиёев рассказал о залоге семейного счастья
13:31 17.06.2021 (обновлено: 13:37 17.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе Андижанской области
Президент в четверг посетил швейно-трикотажное предприятие в Андижанской области, на котором трудятся 830 женщин.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Андижанскую область рассказал о залоге семейного счастья.
Глава государства в четверг посетил швейно-трикотажное предприятие And gold, организованное кластером "Сохиб омад баракаси" в махалле "Кугай" Избасканского района. Годовая мощность фабрики, создание которой обошлось в 2,5 миллиона долларов, составляет 3,5 миллиона готовых трикотажных изделий в год. Уже подписаны контракты с Россией и Китаем на поставку пряжи.
А трудятся на предприятии 830 женщин. Мирзиёев побеседовал с ними.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе Андижанской области
Президент Узбекистана посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе Андижанской области
"Выражаю вам свое уважение и любовь. Рад, что вы обрели работу в своем родном селе. Было ли когда-нибудь в Избаскане такое современное предприятие? Мы еще продолжим эту работу, создадим все условия для наших женщин. Если у женщины есть работа и у нее хорошее настроение, ее семья будет счастливой", — сказал президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе Андижанской области
Президент Узбекистана посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе Андижанской области
Фабрика пока не вышла на полную мощность. Когда это произойдет, число рабочих мест увеличится до 1,2 тысячи.