https://uz.sputniknews.ru/20210617/silovye-vedomstva-uzbekistana-i-yujnoy-korei-dogovorilis-o-sotrudnichestve-19282484.html

Силовые ведомства Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

Силовые ведомства Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

Глава МВД РУз провел переговоры с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Южной Кореи. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T14:38+0500

2021-06-17T14:38+0500

2021-06-17T14:39+0500

пулат бобожонов

мвд узбекистана

политика

южная корея

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел, Национальная гвардия Узбекистана и Национальное агентство полиции Южной Кореи подписали дорожную карту сотрудничества на 2021-2022 годы, сообщает МВД РУз.По данным пресс-службы, министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов встретился с делегацией Южной Кореи во главе с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Ким Чанг Йонгом.Стороны наметили задачи по активизации сотрудничества между ведомствами в сферах:Во время переговоров помимо дорожной карты также были подписаны:

южная корея

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пулат бобожонов, мвд узбекистана, южная корея