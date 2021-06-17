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Силовые ведомства Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Силовые ведомства Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Глава МВД РУз провел переговоры с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Южной Кореи. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T14:38+0500
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пулат бобожонов
мвд узбекистана
политика
южная корея
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел, Национальная гвардия Узбекистана и Национальное агентство полиции Южной Кореи подписали дорожную карту сотрудничества на 2021-2022 годы, сообщает МВД РУз.По данным пресс-службы, министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов встретился с делегацией Южной Кореи во главе с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Ким Чанг Йонгом.Стороны наметили задачи по активизации сотрудничества между ведомствами в сферах:Во время переговоров помимо дорожной карты также были подписаны:
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пулат бобожонов, мвд узбекистана, южная корея

Силовые ведомства Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

14:38 17.06.2021 (обновлено: 14:39 17.06.2021)
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© Пресс-служба МВД УзбекистанаМинистр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов (справа) и генеральный комиссар Национального агентства полиции Южной Кореи Ким Чанг Йонг
Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов (справа) и генеральный комиссар Национального агентства полиции Южной Кореи Ким Чанг Йонг - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Пресс-служба МВД Узбекистана
Глава МВД РУз провел переговоры с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Южной Кореи.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел, Национальная гвардия Узбекистана и Национальное агентство полиции Южной Кореи подписали дорожную карту сотрудничества на 2021-2022 годы, сообщает МВД РУз.
По данным пресс-службы, министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов встретился с делегацией Южной Кореи во главе с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Ким Чанг Йонгом.
Стороны наметили задачи по активизации сотрудничества между ведомствами в сферах:
обеспечения общественной безопасности;
противодействия терроризму, экстремизму, киберпреступности, торговле людьми и незаконному обороту наркотиков;
подбору и переподготовке кадров, повышению их квалификации.
Во время переговоров помимо дорожной карты также были подписаны:
соглашение о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Национальным агентством полиции Южной Кореи;
меморандум о взаимопонимании между ведомствами;
меморандум о взаимопонимании между Академией МВД РУз и Корейским национальным полицейским университетом;
меморандум о взаимопонимании между Университетом общественной безопасности Узбекистана и Корейским национальным полицейским университетом.
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