https://uz.sputniknews.ru/20210617/slutskiy-peregovory-rf-ssha--pervyy-shag-k-razryadke--19274977.html

Слуцкий: Переговоры РФ-США — первый шаг к разрядке

Слуцкий: Переговоры РФ-США — первый шаг к разрядке

Слуцкий назвал разговор двух лидеров конструктивным, прошедшим без давления и выхода за "красные линии". Однако российско-американским отношениям необходимо... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T00:06+0500

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россия

джо байден

женева

переговоры

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Переговоры Путина и Байдена в Женеве можно назвать первым шагом к разрядке, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА "Новости".Слуцкий назвал разговор двух лидеров конструктивным, прошедшим без давления и выхода за "красные линии". Политик упомянул главные темы, которые обсудили президенты в ходе переговоров. Это запуск диалога по стратегической стабильности и кибербезопасности, полноформатное восстановление дипломатических отношений с возвращением в столицы послов обеих стран, борьба с международным терроризмом.Слуцкий добавил, что российско-американским отношениям нужно выходить из состояния "перезагрузки", и выразил надежду, что обеим странам удастся продвинуться в диалоге во всех необходимых сферах.Переговоры президентов России и США прошли в Женеве днем 16 июня. В общей сложности в узком и расширенном составе они заняли 4,5 часа, включая перерыв.Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

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джо байден, женева, переговоры, владимир путин