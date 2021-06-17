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Слуцкий: Переговоры РФ-США — первый шаг к разрядке
Слуцкий: Переговоры РФ-США — первый шаг к разрядке
Слуцкий назвал разговор двух лидеров конструктивным, прошедшим без давления и выхода за "красные линии". Однако российско-американским отношениям необходимо... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T00:06+0500
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россия
джо байден
женева
переговоры
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Переговоры Путина и Байдена в Женеве можно назвать первым шагом к разрядке, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА "Новости".Слуцкий назвал разговор двух лидеров конструктивным, прошедшим без давления и выхода за "красные линии". Политик упомянул главные темы, которые обсудили президенты в ходе переговоров. Это запуск диалога по стратегической стабильности и кибербезопасности, полноформатное восстановление дипломатических отношений с возвращением в столицы послов обеих стран, борьба с международным терроризмом.Слуцкий добавил, что российско-американским отношениям нужно выходить из состояния "перезагрузки", и выразил надежду, что обеим странам удастся продвинуться в диалоге во всех необходимых сферах.Переговоры президентов России и США прошли в Женеве днем 16 июня. В общей сложности в узком и расширенном составе они заняли 4,5 часа, включая перерыв.Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
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джо байден, женева, переговоры, владимир путин

Слуцкий: Переговоры РФ-США — первый шаг к разрядке

00:06 17.06.2021
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoРукопожатие Владимира Путина и Джо Байдена
Рукопожатие Владимира Путина и Джо Байдена - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Слуцкий назвал разговор двух лидеров конструктивным, прошедшим без давления и выхода за "красные линии". Однако российско-американским отношениям необходимо выходить из состояния "перегрузки".
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Переговоры Путина и Байдена в Женеве можно назвать первым шагом к разрядке, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА "Новости".
Слуцкий назвал разговор двух лидеров конструктивным, прошедшим без давления и выхода за "красные линии".
"Это был конструктивный разговор по тем вопросам, где возможно конструктивное взаимодействие Москвы и Вашингтона. Без всякого давления и не выходя за "красные линии", как сказал Владимир Путин", - сказал Слуцкий.
Политик упомянул главные темы, которые обсудили президенты в ходе переговоров. Это запуск диалога по стратегической стабильности и кибербезопасности, полноформатное восстановление дипломатических отношений с возвращением в столицы послов обеих стран, борьба с международным терроризмом.
Слуцкий добавил, что российско-американским отношениям нужно выходить из состояния "перезагрузки", и выразил надежду, что обеим странам удастся продвинуться в диалоге во всех необходимых сферах.
"Мы пока не говорим о "Перезагрузке 2.0", но российско-американским отношениям необходимо выходить из состояния "перегрузки". Мы надеемся, что нам удастся продвинуться по пути восстановления диалога во всех сферах, в том числе по линии парламентской дипломатии. Одной из задач остается возобновление формата Дума-Конгресс", - заключил Слуцкий.
Переговоры президентов России и США прошли в Женеве днем 16 июня. В общей сложности в узком и расширенном составе они заняли 4,5 часа, включая перерыв.
Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
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