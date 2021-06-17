https://uz.sputniknews.ru/20210617/uzbekistan-i-tatarstan-sotrudnichestvo-v-tsifrax-19292020.html

Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах

Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах

Узбекистан с двухдневным рабочим визитом посетила делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. Взаимодействие этого региона РФ с республикой... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T22:24+0500

2021-06-17T22:24+0500

2021-06-17T22:56+0500

инфографика

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

рустам минниханов

татарстан

узбекистан

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Узбекистан и Татарстан - давние партнеры, которые доказали эффективность региональных связей. Ташкент и Казань реализуют несколько крупных и успешных проектов при участии таких гигантов как ПАО "КАМАЗ", "Татнефть" и другие. Узбекистан экспортирует в российский регион продукцию химической промышленности, а также текстиль и, конечно, фрукты и овощи. Татарстан в свою очередь продает на восток автомобили и оборудование, а также древесину и изделия из пластмассы.Выступая на бизнес-форуме в Ташкенте, Рустам Минниханов подчеркнул, что несмотря на падение товарооборота в пандемийный год (до $156,5 млн), в будущем объемы взаимной торговли могут вырасти не на проценты, а в разы - для этого есть все перспективы.Говоря о новых проектах, глава Татарстана отметил. что у "Татнефти" есть планы не только развивать заправочные сети, а участвовать уже в добыче и переработке топлива в республике. Подробнее о взаимодействии двух экономических партнеров — в нашей инофграфике.

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инфографика, рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, рустам минниханов, татарстан, узбекистан