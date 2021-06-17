https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-andijanskoy-oblasti-dlya-kajdogo-doma-maxalli-urganji-razrabotayut-biznes-plan--mirziyoev-19291490.html

В Андижанской области для каждого дома махалли Урганжи разработают бизнес-план — Мирзиёев

В Андижанской области для каждого дома махалли Урганжи разработают бизнес-план — Мирзиёев

Местным жителям, желающим работать на земле, выделяется по 10 соток, а 150 домохозяйствам роздано по 50 птиц. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T21:28+0500

2021-06-17T21:28+0500

2021-06-17T21:28+0500

общество

махалля

андижанская область

жители

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В ходе официального визита в Андижан, глава государства посетил махаллю Урганжи Избасканского района и ознакомился с жизнью населения, сообщает пресс-служба президента. "В махалле проживают более трех тысяч человек. В этом году была отремонтирована местная школа на 915 мест. На всех улицах проводится благоустроительная работа. Действуют десятки субъектов малого бизнеса, обеспечивается занятость населения", - информируется в релизе.Согласно информации пресс-службы, местным жителям, желающим работать на земле, выделяется по 10 соток, а 150 домохозяйствам роздано по 50 птиц.По словам Шавката Мирзиёева, в будущем для каждого дома будет разработан соответствующий бизнес-план. В целях реализации данной инициативы, государственные организации создадут все необходимые условия, заключил президент.

андижанская область

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махалля, андижанская область, жители, шавкат мирзиёев