https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-uzbekistane-reshili-proverit-uroven-fizicheskoy-podgotovki-naseleniya-19281668.html

В Узбекистане решили проверить уровень физической подготовки населения

В Узбекистане решили проверить уровень физической подготовки населения

Участники, занявшие первые места в специальных испытаниях, имеют право поступить в "Темурбеклар мактаби" без тестовых испытаний. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T14:26+0500

2021-06-17T14:26+0500

2021-06-17T14:53+0500

общество

здоровый образ жизни

население

спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство туризма и спорта организует спортивные испытания разной степени сложности для всех граждан старше 7 лет. Участие в них будет как специальное, так и добровольное. Так в ведомстве решили определить уровень физической подготовки населения. Эта задача определена в профильном постановлении президента, подписанном накануне.Таким образом решено проводить профилактику различных заболеваний и формировать у населения здоровые привычки.Участникам соревнований будут присвоены спортивные разряды и звания в 11 возрастных категориях. Лучших наградят нагрудным знаком "Жисмоний тайёргарлик даражаси" I, II и III степени, также полагаются в течение года следующие льготы и поощрения:Также в документе указывается, что в условиях пандемии в Узбекистане создается соответствующая инфраструктура, строятся спортивные площадки в жилых кварталах, бесплатные минифутбольные поля.

https://uz.sputniknews.ru/20200511/V-Uzbekistane-uchredili-orden-i-medal-za-vedenie-zdorovogo-obraza-zhizni-14106735.html

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здоровый образ жизни, население, спорт, узбекистан