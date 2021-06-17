Общество
В Узбекистане решили проверить уровень физической подготовки населения
14:26 17.06.2021 (обновлено: 14:53 17.06.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаЗолотые медали гимнасток Узбекистана за победу в командном первенстве на чемпионате Азии 2017 года
Участники, занявшие первые места в специальных испытаниях, имеют право поступить в "Темурбеклар мактаби" без тестовых испытаний.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство туризма и спорта организует спортивные испытания разной степени сложности для всех граждан старше 7 лет. Участие в них будет как специальное, так и добровольное. Так в ведомстве решили определить уровень физической подготовки населения. Эта задача определена в профильном постановлении президента, подписанном накануне.
Таким образом решено проводить профилактику различных заболеваний и формировать у населения здоровые привычки.
Участникам соревнований будут присвоены спортивные разряды и звания в 11 возрастных категориях.
11 мая 2020, 14:58
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Лучших наградят нагрудным знаком "Жисмоний тайёргарлик даражаси" I, II и III степени, также полагаются в течение года следующие льготы и поощрения:
скидка в 50% на оплату военной службы в мобилизационном призывном резерве и направление на срочную военную службу в приоритетном порядке;
участники, занявшие первые места в специальных испытаниях, имеют право поступить в "Темурбеклар мактаби" без тестовых испытаний, им также предоставляется бесплатный проезд в государственном городском общественном транспорте и 50-процентная скидка на проезд в межрегиональном транспорте (за исключением такси);
бесплатный разовый углубленный медосмотр в государственном районном (городском) медучреждении;
дети победителей испытаний принимаются вне очереди в общеобразовательные школы, дошкольные образовательные организации по месту проживания, а также летние оздоровительные лагеря;
при приеме на работу или учебу на республиканском уровне предпочтение отдается экзамену, зачету, практическим занятиям, требующим физической подготовки (за исключением спортивных направлений высших образовательных учреждений).
Также в документе указывается, что в условиях пандемии в Узбекистане создается соответствующая инфраструктура, строятся спортивные площадки в жилых кварталах, бесплатные минифутбольные поля.