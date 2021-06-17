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Всемирный банк выделит Узбекистану $60 млн на модернизацию налоговой системы
Всемирный банк выделит Узбекистану $60 млн на модернизацию налоговой системы
Налоговая политика будет упрощена. Для предпринимателей разработают систему стимулов, которая будет мотивировать соблюдать профильное законодательство. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T16:21+0500
2021-06-17T16:21+0500
2021-06-17T16:45+0500
экономика
государственный налоговый комитет
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил льготный кредит в размере $60 млн. Средства направят на модернизацию работы Государственного налогового комитета Узбекистана путем предоставления более качественных услуг налогоплательщикам.Деньги будут направлены правительству республики в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке со сроком погашения до 30 лет.По словам Мантованелли, проект позволит расширить налоговую базу, что приведет к сокращению неформального сектора экономики, который в настоящее время оценивается примерно в 50% ВВП. Будут увеличены налоговые поступления, а местные фирмы и компании смогут создавать новые рабочие места, используя более эффективную систему налогового администрирования.Проект включает в себя три ключевых компонента, которые буду содействовать развитию операционного, институционального, технологического и кадрового потенциала ГНК, а также стимулировать добровольное соблюдение требований налогового законодательства в Узбекистане.На первом этапе ГНК автоматизирует основные бизнес-процессы налогового администрирования. Для сокращения бумажного делопроизводства и упрощения процесса уплаты налогов юридическими и физическими лицами будет разработана новая информационная система налогового управления ГНК. Планируется также модернизировать инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий, будет создан новый центр обработки и хранения данных ГНК.На втором этапе специалисты реализуют меры по сокращению неформального сектора экономики. Будут расширены правоприменительные возможности ГНК для выявления и предотвращения случаев уклонения от уплаты налогов. Планируется создать систему стимулов, в том числе не неналоговых, которые будут сподвигнут бизнес соблюдать налоговое законодательство. Особое внимание уделят также развитию сотрудничества с частным сектором. Налоговая политика будет упрощена.На третьем этапе в ГНК займутся развитием кадрового и институционального потенциала, чтобы привлечь к работе квалифицированных и компетентных сотрудников.
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государственный налоговый комитет, всемирный банк
Всемирный банк выделит Узбекистану $60 млн на модернизацию налоговой системы
16:21 17.06.2021 (обновлено: 16:45 17.06.2021)
Налоговая политика будет упрощена. Для предпринимателей разработают систему стимулов, которая будет мотивировать соблюдать профильное законодательство.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил
льготный кредит в размере $60 млн. Средства направят на модернизацию работы Государственного налогового комитета Узбекистана путем предоставления более качественных услуг налогоплательщикам.
Деньги будут направлены правительству республики в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке со сроком погашения до 30 лет.
"Правительство уделяет приоритетное внимание реформам в системе налогового администрирования с целью улучшения деловой и инвестиционной среды в стране. Новый проект поможет ГНК улучшить свою деятельность в интересах налогоплательщиков".
Марко Мантованелли
Глава представительства Всемирного банка в Узбекистане
По словам Мантованелли, проект позволит расширить налоговую базу, что приведет к сокращению неформального сектора экономики, который в настоящее время оценивается примерно в 50% ВВП. Будут увеличены налоговые поступления, а местные фирмы и компании смогут создавать новые рабочие места, используя более эффективную систему налогового администрирования.
Проект включает в себя три ключевых компонента, которые буду содействовать развитию операционного, институционального, технологического и кадрового потенциала ГНК, а также стимулировать добровольное соблюдение требований налогового законодательства в Узбекистане.
На первом этапе ГНК автоматизирует основные бизнес-процессы налогового администрирования. Для сокращения бумажного делопроизводства и упрощения процесса уплаты налогов юридическими и физическими лицами будет разработана новая информационная система налогового управления ГНК. Планируется также модернизировать инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий, будет создан новый центр обработки и хранения данных ГНК.
На втором этапе специалисты реализуют меры по сокращению неформального сектора экономики. Будут расширены правоприменительные возможности ГНК для выявления и предотвращения случаев уклонения от уплаты налогов. Планируется создать систему стимулов, в том числе не неналоговых, которые будут сподвигнут бизнес соблюдать налоговое законодательство. Особое внимание уделят также развитию сотрудничества с частным сектором. Налоговая политика будет упрощена.
На третьем этапе в ГНК займутся развитием кадрового и институционального потенциала, чтобы привлечь к работе квалифицированных и компетентных сотрудников.