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"Байден" без штанов, спортивные объятия, катастрофа в Мексике — фото недели
"Байден" без штанов, спортивные объятия, катастрофа в Мексике — фото недели
Последние дни выдались богатыми на события: состоялся первый саммит президентов России и США, стартовал долгожданный чемпионат Европы по футболу, узбекский... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T17:39+0500
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фото недели, мультимедиа , фото

"Байден" без штанов, спортивные объятия, катастрофа в Мексике — фото недели

17:39 18.06.2021 (обновлено: 17:43 18.06.2021)
220
Последние дни выдались богатыми на события: состоялся первый саммит президентов России и США, стартовал долгожданный чемпионат Европы по футболу, узбекский лидер запустил строительство нового города в самом восточном регионе республики.
© AP Photo / Pool / Alessandra Tarantino

Игроки сборной Италии по футболу радуются второму голу в матче со Швейцарией на Евро-2020. Игра прошла в Риме.

Игроки сборной Италии по футболу радуются второму голу в матче со Швейцарией на Евро-2020. Игра прошла в Риме. - Sputnik Узбекистан
1/22
© AP Photo / Pool / Alessandra Tarantino

Игроки сборной Италии по футболу радуются второму голу в матче со Швейцарией на Евро-2020. Игра прошла в Риме.

© AFP 2018 / Juan Barreto

Разгон демонстрантов водометами в Боготе, Колумбия.

Разгон демонстрантов водометами в Боготе, Колумбия. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Juan Barreto

Разгон демонстрантов водометами в Боготе, Колумбия.

© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

Участницы джаз-бэнда Tootsie Rollers на скачках Royal Ascot в Аскоте, Великобритания.

Участницы джаз-бэнда Tootsie Rollers на скачках Royal Ascot в Аскоте, Великобритания. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

Участницы джаз-бэнда Tootsie Rollers на скачках Royal Ascot в Аскоте, Великобритания.

© AP Photo / Bernadett Szabo

Португальский болельщик на матче с Венгрией на Евро-2020 в Будапеште.

Португальский болельщик на матче с Венгрией на Евро-2020 в Будапеште. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Bernadett Szabo

Португальский болельщик на матче с Венгрией на Евро-2020 в Будапеште.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби к строящейся орбитальной станции Китая.

Запуск пилотируемого корабля &quot;Шэньчжоу-12&quot; с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби к строящейся орбитальной станции Китая. - Sputnik Узбекистан
5/22
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби к строящейся орбитальной станции Китая.

© Sputnik / Mikhail Metzel  / Перейти в фотобанк

Первый саммит президентов России и США Владимира Путина (справа) и Джо Байдена. Встреча прошла на старинной вилле "Ла Гранж" в Женеве, Швейцария.

Первый саммит президентов России и США Владимира Путина (справа) и Джо Байдена. Встреча прошла на старинной вилле &quot;Ла Гранж&quot; в Женеве, Швейцария. - Sputnik Узбекистан
6/22
© Sputnik / Mikhail Metzel
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Первый саммит президентов России и США Владимира Путина (справа) и Джо Байдена. Встреча прошла на старинной вилле "Ла Гранж" в Женеве, Швейцария.

© AP Photo / Jon Super

Женщина загорает в прибрежном городке Сент-Айвс в Корнуолле, Великобритания. Полиция патрулирует территорию в связи с саммитом G7.

Женщина загорает в прибрежном городке Сент-Айвс в Корнуолле, Великобритания. Полиция патрулирует территорию в связи с саммитом G7. - Sputnik Узбекистан
7/22
© AP Photo / Jon Super

Женщина загорает в прибрежном городке Сент-Айвс в Корнуолле, Великобритания. Полиция патрулирует территорию в связи с саммитом G7.

© AFP 2018 / Yasin Akgul

Женщины отдыхают на берегу Мраморного моря в Коджаэли, Турция.

Женщины отдыхают на берегу Мраморного моря в Коджаэли, Турция. - Sputnik Узбекистан
8/22
© AFP 2018 / Yasin Akgul

Женщины отдыхают на берегу Мраморного моря в Коджаэли, Турция.

© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

Экоактивисты Extinction Rebellion позируют с лицами лидеров G7 в Сент-Айвсе во время саммита "Большой семерки".

Экоактивисты Extinction Rebellion позируют с лицами лидеров G7 в Сент-Айвсе во время саммита &quot;Большой семерки&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/22
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

Экоактивисты Extinction Rebellion позируют с лицами лидеров G7 в Сент-Айвсе во время саммита "Большой семерки".

© AFP 2018 / Brendan Smialowski

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в лондонском аэропорту Хитроу.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в лондонском аэропорту Хитроу. - Sputnik Узбекистан
10/22
© AFP 2018 / Brendan Smialowski

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в лондонском аэропорту Хитроу.

© AFP 2018 / Ulises Ruiz

Велосипедист на фоне грузового поезда, который сошел с рельсов и врезался в жилые дома. Штат Халиско, Мексика.

Велосипедист на фоне грузового поезда, который сошел с рельсов и врезался в жилые дома. Штат Халиско, Мексика. - Sputnik Узбекистан
11/22
© AFP 2018 / Ulises Ruiz

Велосипедист на фоне грузового поезда, который сошел с рельсов и врезался в жилые дома. Штат Халиско, Мексика.

© REUTERS / Jerome Miron

Группа поддержки Dallas Cowboy наблюдает за гонкой всех звезд NASCAR на автодроме Texas Motor Speedway. Техас, США.

Группа поддержки Dallas Cowboy наблюдает за гонкой всех звезд NASCAR на автодроме Texas Motor Speedway. Техас, США. - Sputnik Узбекистан
12/22
© REUTERS / Jerome Miron

Группа поддержки Dallas Cowboy наблюдает за гонкой всех звезд NASCAR на автодроме Texas Motor Speedway. Техас, США.

© REUTERS / Spasiyana Sergieva

Представительница Беларуси Анастасия Салос на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, Болгария.

Представительница Беларуси Анастасия Салос на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, Болгария. - Sputnik Узбекистан
13/22
© REUTERS / Spasiyana Sergieva

Представительница Беларуси Анастасия Салос на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, Болгария.

© AP Photo / Dar Yasin

Родственники и соседи плачут во время похорон Васима Ахмеда, полицейского, который был убит в перестрелке в Кашмире, Индия.

Родственники и соседи плачут во время похорон Васима Ахмеда, полицейского, который был убит в перестрелке в Кашмире, Индия. - Sputnik Узбекистан
14/22
© AP Photo / Dar Yasin

Родственники и соседи плачут во время похорон Васима Ахмеда, полицейского, который был убит в перестрелке в Кашмире, Индия.

© AFP 2018 / Alberto Pizzoli

Церемония открытия Евро-2020 в Риме.

Церемония открытия Евро-2020 в Риме. - Sputnik Узбекистан
15/22
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli

Церемония открытия Евро-2020 в Риме.

© AP Photo / Esteban Felix

Кошачий лемур сидит на колесе грузовика в Сантьяго, Чили.

Кошачий лемур сидит на колесе грузовика в Сантьяго, Чили. - Sputnik Узбекистан
16/22
© AP Photo / Esteban Felix

Кошачий лемур сидит на колесе грузовика в Сантьяго, Чили.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев закладывает первый камень на месте строительства Нового Андижана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев закладывает первый камень на месте строительства Нового Андижана. - Sputnik Узбекистан
17/22
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев закладывает первый камень на месте строительства Нового Андижана.

© REUTERS / Alexander Hassenstein

Французский болельщик перед матчем с Германией на Евро-2020 в Мюнхене.

Французский болельщик перед матчем с Германией на Евро-2020 в Мюнхене. - Sputnik Узбекистан
18/22
© REUTERS / Alexander Hassenstein

Французский болельщик перед матчем с Германией на Евро-2020 в Мюнхене.

© AFP 2018 / Himanshu Sharma

Мужчина обливается водой в индийском Аджмере.

Мужчина обливается водой в индийском Аджмере. - Sputnik Узбекистан
19/22
© AFP 2018 / Himanshu Sharma

Мужчина обливается водой в индийском Аджмере.

© REUTERS / Antara Foto / Raisan Al Farisi

Рабочие в защитных костюмах отдыхают после захоронения жертвы COVID-19 в Индонезии.

Рабочие в защитных костюмах отдыхают после захоронения жертвы COVID-19 в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
20/22
© REUTERS / Antara Foto / Raisan Al Farisi

Рабочие в защитных костюмах отдыхают после захоронения жертвы COVID-19 в Индонезии.

© Sputnik / Maxim Bogodvid  / Перейти в фотобанк

Участник празднования ежегодного национального праздника Сабантуй в Нижнекамске, Россия.

Участник празднования ежегодного национального праздника Сабантуй в Нижнекамске, Россия. - Sputnik Узбекистан
21/22
© Sputnik / Maxim Bogodvid
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Участник празднования ежегодного национального праздника Сабантуй в Нижнекамске, Россия.

© Министерство туризма и спорта Узбекистана

Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) и вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов совершают велопрогулку по улицам Бухары.

Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) и вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов совершают велопрогулку по улицам Бухары. - Sputnik Узбекистан
22/22
© Министерство туризма и спорта Узбекистана

Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) и вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов совершают велопрогулку по улицам Бухары.

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