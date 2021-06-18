"Байден" без штанов, спортивные объятия, катастрофа в Мексике — фото недели

Игроки сборной Италии по футболу радуются второму голу в матче со Швейцарией на Евро-2020. Игра прошла в Риме.
Игроки сборной Италии по футболу радуются второму голу в матче со Швейцарией на Евро-2020. Игра прошла в Риме.
Разгон демонстрантов водометами в Боготе, Колумбия.
Разгон демонстрантов водометами в Боготе, Колумбия.
Участницы джаз-бэнда Tootsie Rollers на скачках Royal Ascot в Аскоте, Великобритания.
Участницы джаз-бэнда Tootsie Rollers на скачках Royal Ascot в Аскоте, Великобритания.
Португальский болельщик на матче с Венгрией на Евро-2020 в Будапеште.
Португальский болельщик на матче с Венгрией на Евро-2020 в Будапеште.
Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби к строящейся орбитальной станции Китая.
Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби к строящейся орбитальной станции Китая.
Первый саммит президентов России и США Владимира Путина (справа) и Джо Байдена. Встреча прошла на старинной вилле "Ла Гранж" в Женеве, Швейцария.
Первый саммит президентов России и США Владимира Путина (справа) и Джо Байдена. Встреча прошла на старинной вилле "Ла Гранж" в Женеве, Швейцария.
Женщина загорает в прибрежном городке Сент-Айвс в Корнуолле, Великобритания. Полиция патрулирует территорию в связи с саммитом G7.
Женщина загорает в прибрежном городке Сент-Айвс в Корнуолле, Великобритания. Полиция патрулирует территорию в связи с саммитом G7.
Женщины отдыхают на берегу Мраморного моря в Коджаэли, Турция.
Женщины отдыхают на берегу Мраморного моря в Коджаэли, Турция.
Экоактивисты Extinction Rebellion позируют с лицами лидеров G7 в Сент-Айвсе во время саммита "Большой семерки".
Экоактивисты Extinction Rebellion позируют с лицами лидеров G7 в Сент-Айвсе во время саммита "Большой семерки".
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в лондонском аэропорту Хитроу.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в лондонском аэропорту Хитроу.
Велосипедист на фоне грузового поезда, который сошел с рельсов и врезался в жилые дома. Штат Халиско, Мексика.
Велосипедист на фоне грузового поезда, который сошел с рельсов и врезался в жилые дома. Штат Халиско, Мексика.
Группа поддержки Dallas Cowboy наблюдает за гонкой всех звезд NASCAR на автодроме Texas Motor Speedway. Техас, США.
Группа поддержки Dallas Cowboy наблюдает за гонкой всех звезд NASCAR на автодроме Texas Motor Speedway. Техас, США.
Представительница Беларуси Анастасия Салос на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, Болгария.
Представительница Беларуси Анастасия Салос на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, Болгария.
Родственники и соседи плачут во время похорон Васима Ахмеда, полицейского, который был убит в перестрелке в Кашмире, Индия.
Родственники и соседи плачут во время похорон Васима Ахмеда, полицейского, который был убит в перестрелке в Кашмире, Индия.
Церемония открытия Евро-2020 в Риме.
Церемония открытия Евро-2020 в Риме.
Кошачий лемур сидит на колесе грузовика в Сантьяго, Чили.
Кошачий лемур сидит на колесе грузовика в Сантьяго, Чили.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев закладывает первый камень на месте строительства Нового Андижана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев закладывает первый камень на месте строительства Нового Андижана.
Французский болельщик перед матчем с Германией на Евро-2020 в Мюнхене.
Французский болельщик перед матчем с Германией на Евро-2020 в Мюнхене.
Мужчина обливается водой в индийском Аджмере.
Мужчина обливается водой в индийском Аджмере.
Рабочие в защитных костюмах отдыхают после захоронения жертвы COVID-19 в Индонезии.
Рабочие в защитных костюмах отдыхают после захоронения жертвы COVID-19 в Индонезии.
Участник празднования ежегодного национального праздника Сабантуй в Нижнекамске, Россия.
Участник празднования ежегодного национального праздника Сабантуй в Нижнекамске, Россия.
Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) и вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов совершают велопрогулку по улицам Бухары.
Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) и вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов совершают велопрогулку по улицам Бухары.