https://uz.sputniknews.ru/20210618/jenskaya-molodejnaya-sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-vyigrala-chempionat-tsa-19308047.html

Женская молодежная сборная Узбекистана по футболу выиграла чемпионат ЦА

Женская молодежная сборная Узбекистана по футболу выиграла чемпионат ЦА

Узбекская сборная набрала одинаковое количество очков с командой Ирана. Однако за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей заняла первое место в... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T19:46+0500

2021-06-18T19:46+0500

2021-06-18T19:46+0500

спорт

чемпионат

молодежная сборная узбекистана

футбол

душанбе

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Победой сборной Узбекистана завершился чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации среди женских команд до 20 лет, сообщает Национальное информагентство Таджикистана “Ховар”.Первенство проходило с 11 по 17 июня в Душанбе по круговой системе в один круг. В нем приняли участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана. Узбекская сборная набрала одинаковое количество очков с командой Ирана – по 10. Однако за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей Узбекистан занял первое место в итоговой турнирной таблице и стал победителем соревнований. Бронзовые медали чемпионата CAFA-2021 достались сборной Кыргызстана, в активе которой шесть очков в четырех сыгранных матчах.Хозяева чемпионата не смогли выиграть ни одной игры и в итоге заняли последнее место. Однако им достался приз “Fair play”Лучшим бомбардиром чемпионата стала представительница Узбекистана Жасмина Абдуганиева , на счету которой семь мячей. А приз самого полезного игрока турнира получила нападающая сборной Ирана Негин Занди Дарех Гхариби.

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чемпионат, молодежная сборная узбекистана, футбол, душанбе, таджикистан