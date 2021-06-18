https://uz.sputniknews.ru/20210618/mirziyoev-zapustil-stroitelstvo-novogo-goroda-v-andijanskoy-oblasti-19292944.html

Мирзиёев запустил строительство нового города в Андижанской области

Мирзиёев запустил строительство нового города в Андижанской области

Общая площадь населенного пункта составит четыре тысячи гектаров, два из которых займут жилье и другие объекты, а еще две тысячи гектаров станут зеленой зоной. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T09:47+0500

2021-06-18T09:47+0500

2021-06-18T10:05+0500

политика

андижанская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Андижанскую область дал старт строительству в одноименном районе нового города, сообщает пресс-служба главы государства.Церемония закладки первого камня состоялась в четверг. Проект Нового Андижана был разработан совместно с турецкими специалистами. Город появится на неосвоенной холмистой местности.Мирзиёев назвал это строительство историческим событием. По признанию президента, решение жилищного вопроса в Андижане не давало ему покоя несколько лет.Общая его площадь составит четыре тысячи гектаров, два из которых займут жилье (более 130 тысяч квартир), социальные объекты и объекты обслуживания, промышленные зоны, а еще две тысячи гектаров станут зеленой зоной. Проект реализуют в восемь этапов. В этом году из Фонда реконструкции и развития будет выделено 100 миллионов долларов — они пойдут на начальный этап работ по формированию инфраструктуры населенного пункта. Там построят 33 километра сетей питьевого водоснабжения, 52 километра автодорог, 18 километров электросетей, 27 километров газопровода, 170 многоэтажных домов на 3 310 квартир, школу на 1 680 мест, детский сад на 385 мест и поликлинику на 200 посещений в сутки. "В период строительных работ будет создано более десяти тысяч постоянных рабочих мест, после завершения — около 100 тысяч — в промышленном, торговом, социальном и сервисном секторах", — говорится в публикации."Слава Всевышнему за то, что мы дожили до этих дней. Надеюсь, что Новый Андижан станет процветающим местом для счастливой жизни", — сказал Мирзиёев, заложив первый камень.Глава государства поздравил андижанцев с этим событием.

андижанская область

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андижанская область, шавкат мирзиёев