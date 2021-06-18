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https://uz.sputniknews.ru/20210618/nemetskiy-xoreograf-postavit-na-stsene-gabta-im-navoi-balet-lazgi-19309464.html
Немецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
Немецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ГАБТе им. А. Навои состоится балетная постановка "Лазги" под патронажем штаб-квартиры ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Фонда развития... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
лазги
габт
театр им. алишера навои
юнеско
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ГАБТе им. А. Навои состоится балетная постановка "Лазги" под патронажем штаб-квартиры ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Напомним, 12 декабря 2019 года в Боготе (Колумбия) Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия включил хорезмский танец лазги в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Балетное представление, посвященное Лазги, поможет распространить танцевальную традицию Узбекистана на международной культурной арене. Хореограф - выпускник балетной школы Берлинской национальной оперы Рауль Раймондо Ребек.Балетная постановка войдет в постоянный репертуар ГАБТ им. А.Навои, где и пройдет премьера 4 сентября.
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лазги, габт, театр им. алишера навои, юнеско

Немецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"

22:14 18.06.2021 (обновлено: 22:15 18.06.2021)
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© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалетная постановка "Лазги" в ГАБТе им. Навои
Балетная постановка Лазги в ГАБТе им. Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ГАБТе им. А. Навои состоится балетная постановка "Лазги" под патронажем штаб-квартиры ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалетная постановка "Лазги" в ГАБТе им. Навои
Балетная постановка Лазги в ГАБТе им. Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
Балетная постановка "Лазги" в ГАБТе им. Навои
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Напомним, 12 декабря 2019 года в Боготе (Колумбия) Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия включил хорезмский танец лазги в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Балетное представление, посвященное Лазги, поможет распространить танцевальную традицию Узбекистана на международной культурной арене. Хореограф - выпускник балетной школы Берлинской национальной оперы Рауль Раймондо Ребек.
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалетная постановка "Лазги" в ГАБТе им. Навои
Балетная постановка Лазги в ГАБТе им. Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
Балетная постановка "Лазги" в ГАБТе им. Навои
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балетная постановка войдет в постоянный репертуар ГАБТ им. А.Навои, где и пройдет премьера 4 сентября.
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