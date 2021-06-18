https://uz.sputniknews.ru/20210618/nemetskiy-xoreograf-postavit-na-stsene-gabta-im-navoi-balet-lazgi-19309464.html

Немецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"

Немецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ГАБТе им. А. Навои состоится балетная постановка "Лазги" под патронажем штаб-квартиры ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Фонда развития... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T22:14+0500

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культура

лазги

габт

театр им. алишера навои

юнеско

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ГАБТе им. А. Навои состоится балетная постановка "Лазги" под патронажем штаб-квартиры ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Напомним, 12 декабря 2019 года в Боготе (Колумбия) Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия включил хорезмский танец лазги в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Балетное представление, посвященное Лазги, поможет распространить танцевальную традицию Узбекистана на международной культурной арене. Хореограф - выпускник балетной школы Берлинской национальной оперы Рауль Раймондо Ребек.Балетная постановка войдет в постоянный репертуар ГАБТ им. А.Навои, где и пройдет премьера 4 сентября.

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лазги, габт, театр им. алишера навои, юнеско