https://uz.sputniknews.ru/20210618/paxtakor-obnarodoval-svedeniya-o-zarplatax-futbolistov-trenerov-i-personala-19307957.html

"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала

"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала

На выделенные спонсорами 22 млрд сумов была погашена задолженность по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом клуба. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T21:23+0500

2021-06-18T21:23+0500

2021-06-18T21:23+0500

спорт

тренер

фк "пахтакор"

футболист

зарплата

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В пресс-службе ФК "Пахтакор" рассказали о годовых зарплатах и доходах игроков основного состава клуба, тренерского штаба и руководства команды. Такое решение было принято после встречи с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым, который также является председателем футбольного клуба.Например, годовой доход генерального директора Д. Адисмана - 588 млн сумов в год, главный тренер получает €350 тысяч, футболисты - чуть более 153 млн сумов. Игроки также получают от спонсоров премию - от 110 млн до 4 млн сумов.В ходе дискуссии обсудили проблемы клуба, пути их решения, будущее "Пахтакора". В частности, были решены финансовые обязательства ФК. На выделенные спонсорами 22 млрд сумов была погашена задолженность по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом клуба.При этом в пресс-службе клуба подчеркнули, что отныне финансовая отчетность футбольного клуба "Пахтакор" будет вестись открыто. Все доходы игроков будут публиковаться на официальных страницах клуба. Этот шаг, как ожидается, положительно скажется на повышении интереса к профессиональному футболу среди молодежи.Также председатель клуба отметил, что следует уделять внимание улучшению условий для подрастающего поколения, отбору талантов, созданию для них возможностей. Была подчеркнута необходимость повышения энтузиазма молодежи, чтобы они занимались футболом и становились профессиональными футболистами. Чтобы клуб работал полностью согласно интегрированной системы и развитие всех данных аспектов начиналось низших звеньев. Эти изменения будут способствовать не только развитию "Пахтакора", но и узбекского футбола в целом. Главный тренер клуба - специалист из Нидерландов Питер Хёйстра подчеркнул, что прозрачная система - одно из основных требований любого футбольного клуба мирового уровня.Например, генеральный директор Д. Адисман получает 588 млн. сумов в год, главный тренер - €350 тыс, футболисты - 153 млн. сумов. Игроки также получают от спонсоров премию - от 110 млн. до 4 млрд. сумов.Один из легионеров получает годовую зарплату в €1,3 млн.

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тренер, фк "пахтакор", футболист, зарплата