https://uz.sputniknews.ru/20210618/shest-chelovek-zaderjany-v-uzbekistane-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-19294750.html

Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T11:02+0500

2021-06-18T11:02+0500

2021-06-18T11:03+0500

происшествия

"хизб ут-тахтир"

борьба с терроризмом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/287/03/2870387_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_4ce9673d082dff810066f5f7b4a11cca.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самаркандской области шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба УВД региона.По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.Возбуждено уголовное дело, идет следствие.В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2020-го правоохранители задержали 15 человек по подозрению в участии в аналогичной группировке, которая также действовала в Самаркандской области."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — запрещенная в России и Узбекистане террористическая организация

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"хизб ут-тахтир", борьба с терроризмом