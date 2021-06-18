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Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T11:02+0500
2021-06-18T11:03+0500
происшествия
"хизб ут-тахтир"
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самаркандской области шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба УВД региона.По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.Возбуждено уголовное дело, идет следствие.В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2020-го правоохранители задержали 15 человек по подозрению в участии в аналогичной группировке, которая также действовала в Самаркандской области."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — запрещенная в России и Узбекистане террористическая организация
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"хизб ут-тахтир", борьба с терроризмом

Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

11:02 18.06.2021 (обновлено: 11:03 18.06.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов
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Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самаркандской области шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба УВД региона.

"Сотрудники УВД и СГБ (Службы госбезопасности. — Прим. ред.) Самаркандской области в ходе оперативных мероприятий пересекли деятельность религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* из шести человек", — говорится в публикации на Telegram-канале УВД.

По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2020-го правоохранители задержали 15 человек по подозрению в участии в аналогичной группировке, которая также действовала в Самаркандской области.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — запрещенная в России и Узбекистане террористическая организация
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