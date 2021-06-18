https://uz.sputniknews.ru/20210618/shest-chelovek-zaderjany-v-uzbekistane-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-19294750.html
Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T11:02+0500
2021-06-18T11:02+0500
2021-06-18T11:03+0500
происшествия
"хизб ут-тахтир"
борьба с терроризмом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/287/03/2870387_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_4ce9673d082dff810066f5f7b4a11cca.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самаркандской области шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба УВД региона.По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.Возбуждено уголовное дело, идет следствие.В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2020-го правоохранители задержали 15 человек по подозрению в участии в аналогичной группировке, которая также действовала в Самаркандской области."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — запрещенная в России и Узбекистане террористическая организация
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/287/03/2870387_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_bbc96a1d0ef17ffdd38612933285d062.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"хизб ут-тахтир", борьба с терроризмом
Шесть человек задержаны в Узбекистане по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
11:02 18.06.2021 (обновлено: 11:03 18.06.2021)
Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самаркандской области шесть человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба УВД региона.
"Сотрудники УВД и СГБ (Службы госбезопасности. — Прим. ред.) Самаркандской области в ходе оперативных мероприятий пересекли деятельность религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* из шести человек", — говорится в публикации на Telegram-канале УВД.
По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2020-го правоохранители задержали 15 человек
по подозрению в участии в аналогичной группировке, которая также действовала в Самаркандской области.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — запрещенная в России и Узбекистане террористическая организация