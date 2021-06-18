Общество
Спасти блуждающих во тьме: врач-узбекистанец о работе в красной зоне
790
© Из личного архива Ильяса КадыроваИльяс Кадыров - врач-хирург первой категории
© Из личного архива Ильяса Кадырова
В День медицинского работника Sputnik публикует интервью с хирургом Ильясом Кадыровым. Он рассказал, как ему удается помогать больным коронавирусом в двух странах – России и Узбекистане, и в какой момент ковид-диссиденты начинают верить в болезнь.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik, Данара Курманова. Ильяс Кадыров – врач-хирург первой категории. Когда московскую больницу №4, в которой он работал, полностью перепрофилировали для лечения больных коронавирусом, он стал вести дневник. Так было легче осмыслить происходящее. Писал, правда, урывками, когда было время:
"Сверху пришла разнарядка: готовьтесь, скоро к вам зараженные поедут".
"Завтра начнется. А мне страшно. Страшно не заболеть, страшно, что не справлюсь, хоть и прошел переквалификацию".
"Каждый день – день сурка. Зараженных все больше".
Сейчас доктор Кадыров почти не оставляет заметок в дневнике – не успевает. Недавно он отправился в ковидный госпиталь в третий раз.
Ты не видишь, с кем борешься
Стать врачом Ильяс Кадыров решил всего в пять лет. "Я даже не помню, отчего возникла такая идея – в семье ни одного медика нет, но с каждым годом это желание только крепло, - рассказывает он. – Поэтому в 2004 году я уехал из Ташкента в Москву, поступил в РНИМУ имени Пирогова и так и остался здесь. Не могу сказать, что учеба давалась мне сложно. Тяжело было по другой причине: Москва и Ташкент абсолютно разные, на адаптацию ушло года два-три. Мне до сих пор чего-то из Узбекистана не хватает – например, еды. Узбекская кухня, узбекские фрукты, их вкус и аромат – можно долго говорить об этом. До ковида я часто ездил к родственникам".
В начале пандемии, когда врачи разных специальностей экстренно переучивались на инфекционистов и пульмонологов, казалось: хирургам должно быть легче. Уж они-то к чрезвычайным ситуациям привыкли. "Однако в хирургии ты видишь эффект лечения сразу. Не надо ждать и гадать: поможет, не поможет? – говорит Ильяс Фуркатович. – И все происходит весьма быстро: к тебе привозят человека на каталке, а уходит он уже на своих двоих".
© Из личного архива Ильяса КадыроваИльяс Кадыров - врач-хирург первой категории
Ильяс Кадыров - врач-хирург первой категории
© Из личного архива Ильяса Кадырова
С коронавирусом все иначе. "Наш стационар перепрофилировали шаг за шагом, - поясняет доктор. - Сначала перестали везти экстренных больных, затем мы постепенно выписывали пациентов, принимали оборудование, учились. В медицине главное – опыт и знания. Коронавирус для нас был чем-то новым, но знания мы получили. А вот опыта не было, и первые дни в красной зоне было ощущение, что ты знаешь врага, но не видишь его".
Медицинский треугольник
Знания из области хирургии стали помогать со временем. Ильяс Фуркатович вспоминает, как один преподаватель в Пироговке учил его: каждый медицинский случай – это треугольник "врач, пациент, болезнь", и все зависит от того, на какое ребро этот треугольник перевернется. "Врач и пациент должны стоять на одной стороне – напротив угла "болезнь", - рассказывает доктор Кадыров. – Иначе ничего не получится: если пациент чувствует, что он один на один с болезнью, он озлобится и ослабнет. Поэтому врач не может думать только о диагнозе, всегда надо видеть человека".
При коронавирусе наладить связь с пациентом оказалось сложнее всего – противочумные костюмы, призванные защитить врача от заражения, невольно создают стену в общении с больным. "Люди видят только твои глаза и слышат голос, который еще и искажается во всем этом обмундировании, - говорит Ильяс Фуркатович. – К тому же больных много. Но знаете, что помогает? Понимание, что пациенту плохо не только физически, он еще и мысленно блуждает во тьме. И вот надо его из этого состояния вывести – как ребенку объяснять, что не все так плохо, стараться подбодрить, пошутить. Это тоже увеличивает шансы на выздоровление".
© Из личного архива Ильяса КадыроваИльяс Кадыров - врач-хирург первой категории
Ильяс Кадыров - врач-хирург первой категории
© Из личного архива Ильяса Кадырова
Хотя пациенты не знали, как выглядит их лечащий врач, некоторые, выздоровев, все равно пытались найти его через интернет, по имени и отчеству, написанному на костюме. Просто, чтобы сказать спасибо в лицо. "Был случай, когда меня так нашла женщина лет 60-ти, - вспоминает Ильяс Фуркатович. – Это, конечно, очень приятно, потому что в основном у людей после ковида наступает нечто вроде депрессии: какое-то время они ничего не хотят, их выписывают, а им все равно, и врачи в эти моменты радуются больше них самих".
О себе врач думает в последнюю очередь
Больные – в принципе контингент сложный, отмечает врач, но когда пандемия только началась, труднее всего было работать с людьми, которые отрицали существование коронавируса, с так называемыми ковид-диссидентами. "Был один пациент – он поступил в умеренном состоянии по всем параметрам, но постоянно возмущался. Не хотел слушать рекомендации врачей, как только мы обращали внимание на других больных, пытался ничего не делать. Я помню, как ему стало хуже – и когда его уже переводили в реанимацию, он был согласен на все".
Когда состояние больного ухудшается, для врача это – огромные переживания, говорит Ильяс Фуркатович. "Я себя успокаивал: "Ты в средствах индивидуальной защиты. Между тобой и пациентом заслонка, ты и так должен быть абстрагирован, больных много". Но это не помогает. А уж если пациент умирает – это трагедия в любом случае, и в ковиде, и в хирургии, каким бы запущенным он ни был. Я каждого помню очень хорошо. К счастью, процент выздоровлений намного выше".
Положительной динамики больных медики часто достигают ценой своего здоровья. "У нас была задача создать какой-то оптимальный график работы, и тут начали заболевать руководители – заведующий, замглавврача по терапии, на которую мы опирались в первую очередь, зам по хирургии, - перечисляет Кадыров. – Но больные важнее всего. Зам по хирургии болел сильно, его голос звучал настолько плохо, что было страшно, но мы все равно каждый день звонили ему, отчитывались. В пандемию вообще нет понятия дня и ночи, заведующей терапией мы могли звонить в любое время, чтобы обсудить состояние какого-нибудь больного. Поначалу было тяжело в таком ритме, но мы быстро втянулись".
За успешное лечение больных коронавирусом Ильяса Кадырова в прошлом году наградили орденом Пирогова.
© Из личного архива Ильяса КадыроваИльяс Кадыров - врач-хирург первой категории
Ильяс Кадыров - врач-хирург первой категории
© Из личного архива Ильяса Кадырова
"Я до сих пор испытываю по этому поводу стеснение, - говорит он. – Я работал, как остальные".
Но это не так: Ильяс Фуркатович совмещает две работы – хирургию и вновь открывшийся коронавирусный госпиталь, куда он недавно пошел добровольцем. Параллельно весь прошлый год с начала пандемии доктор Кадыров консультировал онлайн всех знакомых из Узбекистана, никому не отказывая. Почему? "Я не знаю, как ответить на этот вопрос, - пожимает плечами он. – Потому что так надо. Потому что так правильно. Всегда можно найти причины, почему нет: устал, надоело, боюсь, не хочу. Но, знаете, бороться с коронавирусом в третий раз легче, чем в первый. Я уже предвижу, как может развиваться болезнь, я могу помочь людям, вот и иду. Семья моя это понимает и хоть и боится, не пытается отговаривать".