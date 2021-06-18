https://uz.sputniknews.ru/20210618/ubiytsy-novogo-tipa-na-rossiyu-napustili-stervyatnikov-19293906.html

Убийцы нового типа: на Россию напустили "стервятников"

Убийцы нового типа: на Россию напустили "стервятников"

Суд признал виновным последнего из двоих "школьных убийц новой формации". 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T10:29+0500

2021-06-18T10:29+0500

2021-06-18T10:43+0500

школа

убийство

колумнисты

сша

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Пара из американского штата Колорадо, расстрелявшая восемь учащихся своей родной школы, перевернула все представления о так называемых "массовых стрелках" и ставит в неудобное положение множество носителей передовой морали как в самой Америке, так и в России.Собственно суть новости: в минувший вторник суд в Денвере завершил рассмотрение дела 20-летнего Девона Эриксона, обвиняемого в стрельбе в школе науки, технологий, инженерии и математики (то есть физмат с физтехом) в городке Хайлендс-Ранч в 2019 году. Второй обвиняемый, Алек Маккинни, на момент совершения преступления бывший несовершеннолетним, был осужден еще в прошлом году на пожизненное плюс 38 лет с правом подачи прошения о помиловании то ли через 20, то ли через 40 лет (данные СМИ разнятся).Само преступление было обычным: 16- и 18-летний подростки явились в школу с футлярами из-под гитар, набитыми оружием из взломанного папиного сейфа одного из них. Разошлись по разным классам и достали оружие. Один из учеников бросился на нападающего и был убит, еще восемь человек получили нелетальные ранения, их выходили.У нас об этом расстреле почти не писали (дело было в разгар наших майских, к тому же на фоне обычной американской статистики, где только за предыдущую неделю в школах палили трижды, убив двоих и ранив пятерых, колорадский расстрел не казался ничем особенным). На самом деле кое-чем особенным он был.Дело в том, что у этой (частично успешной) попытки массового убийства было две символические детали.Первая: расстрел произошел в паре десятков километров от знаменитой школы в Колумбайне и почти ровно через 20 лет после знаменитой бойни, давшей всем школьным убийцам известное нарицательное имя.И вторая: в отличие от давно забытых нормальными людьми убийц из Колумбайна, которые были фанатами "естественного отбора" и устроили бойню в день рождения Гитлера (вопрос о том, насколько намеренно, дискутировался, но СМИ уверенно называли их "сторонниками белого превосходства"), Эриксон и Маккини были носителями совершенно прогрессивных идентичностей.Так, Эриксон, впервые после ареста доставленный полицией в суд на меру пресечения, впечатлил СМИ худобой, ногтями, покрашенными в вишневый цвет, и анимешным черно-лавандовым цветом волос (какой конкретно персонаж косплеился, сказать не берусь). Что касается Маккини, то вскоре после стрельбы усатый полицейский начальник, давая журналистам комментарий, растерянно пояснял:Алек Маккинни в школе официально значился как Майя Элизабет Маккинни. За некоторое время до убийства она идентифицировала себя как мальчик.Мотивом же совершения нападения на школу была жажда социальной справедливости: по словам убийц, школа была наполнена трансфобами, которые, в частности, смеялись над Майей Элизабет, не верили, что она теперь Алек, считали это дурью и говорили, что "у нее плохо получается пытаться быть мужиком" (судя по видеоматериалам допросов, у нее действительно получалось плохо).Кто кого подговорил устроить стрельбу — ясности так и нет. Защита Девона утверждала, что, поскольку ее подзащитный за несколько месяцев до происшествия плотно подсел на кокаин, траву и сироп от кашля, то он фактически был всю дорогу не в себе и безвольной игрушкой в руках манипулятивной Майи-Алека. Защита последней/последнего настаивала на том, что манипулятором был как раз старший Девон, втравивший трансподростка в свои фантазии о том, как всех убить.Не подлежит сомнению, что Эриксон также будет посажен пожизненно, но, в отличие от Маккинни, без права на помилование, поскольку ему на момент убийства уже исполнилось 18. Скидку на то, что убийцами двигали прогрессивные (по нынешним американским меркам) идеи, а сами они принадлежат к дискриминируемым (по официальной версии) меньшинствам "трансгендер" и "наркопользователь", делать им не стали....А теперь, собственно, о том, почему все это интересно и крайне поучительно для нас с вами.Дело в том, что преступления (особенно громкие, хайповые) у нас, в России, рассматриваются как прекрасный и желанный ресурс лицами с пониженной социальной ответственности, у которых нет либо совести, либо мозгов, либо того и другого, зато имеется напористость и желание продвигать какую-нибудь симпатичную им повестку и идеологию.Например, стоит какому-нибудь уроду открыть стрельбу в российской школе, как из недр медиакласса появляется передовитое медийное лицо, скачавшее модную "политику идентичностей" из американских woke-агиток, и заявляет: "Стрелок в случае со школьной массовой стрельбой — всегда, всегда мужского пола! С воспитанием венцов эволюции, с культурой насилия и прочей мужской гендерной социализацией во всем мире надо что-то делать, причем позавчера" (я, кстати, не выдумываю и не обобщаю. Я цитирую).Моральный и интеллектуальный облик таких лиц достаточно очевиден....А на самом деле существуют глубинные структуры, которые куда сильнее текущих идеологий. Как в известном анекдоте о "что бы русские ни собирали, получается автомат Калашникова", — что бы ни собирали из американских подростков, то есть готов и нацистов либо трансгендеров и "воинов социальной справедливости", — среди них все равно периодически появляются убийцы. Появились в товарном количестве трансгендерные девицы — появились и трансгендерные девицы-убийцы. Это зависит не от того, какое передовое учение о гендерной либо социальной справедливости впаривается актуальными школьными политруками, а от того, пришла ли в голову какому-нибудь уроду идея убийства и сумел ли он добраться до оружия.Поэтому при виде любой, не важно, насколько медийной физиономии, использующей какую-нибудь очередную трагедию для того, чтобы продвинуть и протолкнуть свою "повесточку про вину общества, которое должно измениться", нужно четко помнить: это стервятники без совести и мозгов.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210129/V-SShA-slozhilas-katastroficheskaya-situatsiya-s-pravami-cheloveka-15890139.html

https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html

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Виктор Мараховский https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png

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Виктор Мараховский https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png

школа, убийство, сша