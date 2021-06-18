https://uz.sputniknews.ru/20210618/uznala-mnogoe-o-koronaviruse-rossiyskiy-medik-ob-uchastii-v-borbe-s-kovidom-v-tashkente-19306608.html

"Узнала многое о коронавирусе": российский медик об участии в борьбе с ковидом в Ташкенте

"Узнала многое о коронавирусе": российский медик об участии в борьбе с ковидом в Ташкенте

В день медицинского работника Sputnik публикует интервью с пульмонологом Ольгой Богуш – о том, что заставляет врачей ехать добровольцами в страны, где... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T18:29+0500

2021-06-18T18:29+0500

2021-06-18T18:29+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

врач

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik, Данара Курманова. Семь лет назад пульмонолог Ольга Богуш переехала из Гродно в Россию – и шесть из них работает в консультативно-диагностическом учреждении "Арбатский" при Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве. Когда на его базе развернули госпиталь для коронавирусных больных, Ольга тут же отправила туда заявку."Это было не геройство ни разу, - говорит она. – Просто у меня десять лет стажа, и все эти годы я сталкивалась с разными инфекциями. Те же респираторы для меня не в новинку, я три года в них ходила. Знаете, когда поработаешь с туберкулезными больными, это закаляет так, что потом не боишься никуда идти. Думаешь: я же все уже видела. Чем меня можно напугать?"Пульмонологи первые столкнулись с ковидомВ Россию Ольга переехала вслед за мужем. "Он тоже врач, психиатр-нарколог, и ему предложили работу сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, - рассказывает она. – Пока мы жили в Питере, я пошла учиться на пульмонолога в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет. Мне повезло: я училась у Михаила Ильковича, это известный питерский пульмонолог, он дал нам хорошую школу. Все полученные знания пригодились мне в дальнейшем".К книгам доктора Ильковича Ольга не раз обращалась, уже работая в Москве, когда в Пироговку стали приходить первые больные с коронавирусной пневмонией. "Прежде я встречала вирусные пневмонии, и сначала было больше любопытно, чем страшно, - говорит она. – А уже потом, когда больных становилось все больше и больше, когда росли показатели коронавируса по Москве, испытала ужас. Не за себя: инфекций я не боюсь, иначе не работала бы столько лет с туберкулезом. За постоянных пациентов переживала, которые давно у меня наблюдаются, за астматиков, например. Думала: как они перенесут, если заболеют? Я очень боялась их потерять. И когда у нас открыли временный госпиталь, я считала, что должна пойти туда, это же абсолютно естественно".До сих пор общаемся с узбекскими коллегамиКогда ситуация в Москве наладилась и временные госпитали закрыли, Ольге предложили отправиться в Узбекистан в составе бригады российских медиков. "Это все тоже было добровольно, нас никто не заставлял, просто спросили: "Есть желание поехать?" Я говорю: "Да, есть", - и стала собираться", - вспоминает она. Команда врачей получилась большая – из Москвы, Подмосковья и Татарстана, в основном – анестезиологи, терапевты и только несколько пульмонологов, один из них – Ольга."Наших врачей отправляли по всему Узбекистану, но меня оставили в Ташкенте – нужно было консультировать разные учреждения, - рассказывает доктор Богуш. – Мы были везде – в НИИ вирусологии, скорой помощи и, конечно, Зангиате". Последняя, по словам Ольги, ее поразила. "Я как сейчас помню: чистое поле – и на нем функциональная больница, все обустроено. Врачи там тоже произвели хорошее впечатление – мы с ними делились опытом и сами для себя что-то новое о коронавирусе за этот месяц вынесли. До сих пор общаемся со многими в соцсетях, обсуждаем пациентов, с некоторыми подружились. Так что Узбекистан не отпускает меня до сих пор".Однако сильнее всего Ольге запомнились родильные дома. "Там каждая ситуация нестандартная, - говорит она. – Была однажды девушка с замершей беременностью, и собрался большой консилиум, чтобы понять, как лучше поступить. У нее состояние было критическое: поражение легких, лихорадка, антибиотики… Ее мы смогли спасти, она осталась жива, а ребенок умер. Знаете, может, это неправильно, но в таких случаях мне не удается эмоционально "отключиться". Конечно, над каждым плакать не будешь. Но я каждого помню, и это не пафос. Мне нравится моя работа. Думаю, если бы не была в нее так вовлечена, и лечить у меня получалось бы хуже".Увидела бактериальную пневмонию – и обрадоваласьПосле Узбекистана Ольга отправилась еще в одну командировку – на этот раз в Крым – а затем вернулась к обычной работе.Большинство пациентов давно выздоровели, но забыть, через что они прошли, невозможно, говорит Ольга. "Ты же сначала видишь, как они лежат, задыхаются. Смена заканчивается, ты уходишь и все равно продолжаешь думать о них. Потом им лучше, но у кого-то начинаются постковидные осложнения".Профильные больные стали возвращаться к Ольге только недавно. "Оказывается, я скучала по ним весь этот год, - улыбается доктор Богуш. – Я иногда себя на мысли ловила: "А как там мои астматики сейчас?" Будете смеяться – недавно я увидела у пациента бактериальную пневмонию и так обрадовалась! Потому что это нормальная пневмония, не ковидная, она легко вылечится за шесть дней. Я очень хочу, чтобы мы полностью вернулись к обычной жизни. Но за опыт борьбы с ковидом я все же благодарна. Это меня закалило. И если моя помощь понадобится снова, я, конечно, пойду".

https://uz.sputniknews.ru/20200816/Nastroy-boevoy--ne-terpitsya-za-rabotu-rossiyskie-vrachi-pribyli-v-Tashkent-14784793.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, врач