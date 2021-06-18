https://uz.sputniknews.ru/20210618/vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-mojet-startovat-v-moskve-v-blijayshie-nedeli-19296072.html

Вакцинация мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве в ближайшие недели

Вакцинация мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве в ближайшие недели

Для процедур планируется использовать однокомпонентный "Спутник Лайт". 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T12:30+0500

2021-06-18T12:30+0500

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россия

вакцина "спутник лайт"

вакцинация

трудовые мигранты

москва

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве с июля с использованием "Спутника Лайт", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."Спутник Лайт" — однокомпонентный препарат, разработанный, как и "Спутник V", НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.По расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше, отметил мэр.Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" ранее заявил, что всех иностранцев, прибывающих в РФ для работы на стройках, необходимо обеспечивать вакциной от COVID-19. Сейчас власти пытаются "организовать работу в виде нового регламента".

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вакцина "спутник лайт", вакцинация, трудовые мигранты, москва