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https://uz.sputniknews.ru/20210618/vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-mojet-startovat-v-moskve-v-blijayshie-nedeli-19296072.html
Вакцинация мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве в ближайшие недели
Вакцинация мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве в ближайшие недели
Для процедур планируется использовать однокомпонентный "Спутник Лайт". 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T12:30+0500
2021-06-18T12:54+0500
россия
вакцина "спутник лайт"
вакцинация
трудовые мигранты
москва
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве с июля с использованием "Спутника Лайт", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."Спутник Лайт" — однокомпонентный препарат, разработанный, как и "Спутник V", НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.По расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше, отметил мэр.Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" ранее заявил, что всех иностранцев, прибывающих в РФ для работы на стройках, необходимо обеспечивать вакциной от COVID-19. Сейчас власти пытаются "организовать работу в виде нового регламента".
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вакцина "спутник лайт", вакцинация, трудовые мигранты, москва

Вакцинация мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве в ближайшие недели

12:30 18.06.2021 (обновлено: 12:54 18.06.2021)
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© Sputnik / Максим БогодвидШприц с лекарством
Шприц с лекарством - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
Для процедур планируется использовать однокомпонентный "Спутник Лайт".
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 может стартовать в Москве с июля с использованием "Спутника Лайт", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Спутник Лайт" — однокомпонентный препарат, разработанный, как и "Спутник V", НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

"В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов", — написал Собянин в своем блоге.

По расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше, отметил мэр.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" ранее заявил, что всех иностранцев, прибывающих в РФ для работы на стройках, необходимо обеспечивать вакциной от COVID-19. Сейчас власти пытаются "организовать работу в виде нового регламента".
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