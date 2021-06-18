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Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня
Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня
В новом документе ЦИК РФ сказано, что голосование на выборах в сентябре не будет осуществляться на придомовых территориях. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, где говорится о том, что голосование на выборах в Государственную думу РФ и на других выборах региональных и муниципальных органов власти будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в отдаленных и труднодоступных областях может быть организовано не ранее 29 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов.Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва на 19 сентября 2021 года.
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цик рф, голосование, выборы

Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня

17:03 18.06.2021 (обновлено: 17:20 18.06.2021)
587
© Sputnik / Кирилл Кухмарь / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
© Sputnik / Кирилл Кухмарь
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В новом документе ЦИК РФ сказано, что голосование на выборах в сентябре не будет осуществляться на придомовых территориях.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, где говорится о том, что голосование на выборах в Государственную думу РФ и на других выборах региональных и муниципальных органов власти будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.

"Провести голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года", — говорится в документе ЦИК.

Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в отдаленных и труднодоступных областях может быть организовано не ранее 29 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов.
Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва на 19 сентября 2021 года.
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