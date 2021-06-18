https://uz.sputniknews.ru/20210618/vybory-v-gosdumu-rf-golosovat-mojno-budet-tri-dnya-19304240.html

Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня

Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня

В новом документе ЦИК РФ сказано, что голосование на выборах в сентябре не будет осуществляться на придомовых территориях. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T17:03+0500

2021-06-18T17:03+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, где говорится о том, что голосование на выборах в Государственную думу РФ и на других выборах региональных и муниципальных органов власти будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в отдаленных и труднодоступных областях может быть организовано не ранее 29 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов.Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва на 19 сентября 2021 года.

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