https://uz.sputniknews.ru/20210618/vybory-v-gosdumu-rf-golosovat-mojno-budet-tri-dnya-19304240.html
Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня
Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня
В новом документе ЦИК РФ сказано, что голосование на выборах в сентябре не будет осуществляться на придомовых территориях. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T17:03+0500
2021-06-18T17:03+0500
2021-06-18T17:20+0500
россия
цик рф
голосование
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/45/58/455873_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2496ceebca180b2efc0ab2a9139260da.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, где говорится о том, что голосование на выборах в Государственную думу РФ и на других выборах региональных и муниципальных органов власти будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в отдаленных и труднодоступных областях может быть организовано не ранее 29 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов.Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва на 19 сентября 2021 года.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/45/58/455873_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00f8e7738b82e2134898b2e4f9987349.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цик рф, голосование, выборы
Выборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня
17:03 18.06.2021 (обновлено: 17:20 18.06.2021)
В новом документе ЦИК РФ сказано, что голосование на выборах в сентябре не будет осуществляться на придомовых территориях.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, где говорится о том, что голосование на выборах в Государственную думу РФ и на других выборах региональных и муниципальных органов власти будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.
"Провести голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года", — говорится в документе ЦИК.
Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в отдаленных и труднодоступных областях может быть организовано не ранее 29 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов.
Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва на 19 сентября 2021 года.