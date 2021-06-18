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Заседание Экономсовета СНГ на ВДНХ в Москве
Заседание Экономсовета СНГ на ВДНХ в Москве
Девяностое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств проходит 18 июня в павильоне "Космос". 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
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В повестке — вопрос о создании выставочно-торговых центров государств–участников СНГ на территории ВДНХ. На сегодня там действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме — Молдовы.СНГ в 2021-м исполняется 30 лет. Его основы были заложены подписанной в 1991 году Алма-Атинской декларацией.За прошедшие годы Содружество состоялось как универсальная международная организация, не имеющая аналогов.
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видео, вднх, москва, снг, мультимедиа

Заседание Экономсовета СНГ на ВДНХ в Москве

14:36 18.06.2021 (обновлено: 15:45 18.06.2021)
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Девяностое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств проходит 18 июня в павильоне "Космос".
В повестке — вопрос о создании выставочно-торговых центров государств–участников СНГ на территории ВДНХ. На сегодня там действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме — Молдовы.

А в этом году намечено открыть павильоны Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

СНГ в 2021-м исполняется 30 лет. Его основы были заложены подписанной в 1991 году Алма-Атинской декларацией.
За прошедшие годы Содружество состоялось как универсальная международная организация, не имеющая аналогов.
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