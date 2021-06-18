https://uz.sputniknews.ru/20210618/zasedanie-ekonomsoveta-sng-na-vdnx-v-moskve--pryamaya-translyatsiya-19297386.html

Заседание Экономсовета СНГ на ВДНХ в Москве

Заседание Экономсовета СНГ на ВДНХ в Москве

Девяностое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств проходит 18 июня в павильоне "Космос". 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

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В повестке — вопрос о создании выставочно-торговых центров государств–участников СНГ на территории ВДНХ. На сегодня там действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме — Молдовы.СНГ в 2021-м исполняется 30 лет. Его основы были заложены подписанной в 1991 году Алма-Атинской декларацией.За прошедшие годы Содружество состоялось как универсальная международная организация, не имеющая аналогов.

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видео, вднх, москва, снг, мультимедиа