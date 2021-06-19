https://uz.sputniknews.ru/20210619/nazvany-daty-provedeniya-tashkentskogo-mejdunarodnogo-kinofestivalya-19314086.html

Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля

Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля

В этом году мероприятие пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение". 19.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-19T15:10+0500

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культура

ташкентский кинофестиваль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" будет проводиться ежегодно с 28 сентября по 3 октября, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Агентство кинематографии республики, который будет организовывать масштабное мероприятие.В этом году кинофестиваль пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение". В нем примут участие 355 представителей зарубежных стран, в том числе 55 звезд.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.

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ташкентский кинофестиваль, узбекистан