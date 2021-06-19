Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210619/nazvany-daty-provedeniya-tashkentskogo-mejdunarodnogo-kinofestivalya-19314086.html
Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля
Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля
В этом году мероприятие пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение". 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T15:10+0500
2021-06-19T15:11+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18018693_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_83cdeb6eb3fd2493f2bf4cbe9f6ac2ab.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" будет проводиться ежегодно с 28 сентября по 3 октября, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Агентство кинематографии республики, который будет организовывать масштабное мероприятие.В этом году кинофестиваль пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение". В нем примут участие 355 представителей зарубежных стран, в том числе 55 звезд.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18018693_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_713ca979ba3c22c2604e475a114b55a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкентский кинофестиваль, узбекистан

Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля

15:10 19.06.2021 (обновлено: 15:11 19.06.2021)
1151
CC0 / Unsplash / Kilyan Sockalingum / Места в кинозале
Места в кинозале - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
CC0 / Unsplash / Kilyan Sockalingum /
В этом году мероприятие пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение".
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" будет проводиться ежегодно с 28 сентября по 3 октября, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Об этом сообщает Агентство кинематографии республики, который будет организовывать масштабное мероприятие.
В этом году кинофестиваль пройдет под девизом "Мир, развитие и просвещение". В нем примут участие 355 представителей зарубежных стран, в том числе 55 звезд.

Запланированы показы лучших отечественных и иностранных фильмов, мастер-классы для молодых кинематографистов, творческие встречи, тренинги, круглые столы, выставки.

Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:49Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу
15:55В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
15:10Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля
14:30Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
13:28Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля
12:49Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой
12:15Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы
11:34Саммит стран-членов ОЭС может пройти в Ашхабаде осенью
10:53"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
10:20Узбекистан возобновил экспорт золота
ВчераНемецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
ВчераСША отдали Турции Кабул: как отреагируют талибы?
Вчера"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала
ВчераЖенская молодежная сборная Узбекистана по футболу выиграла чемпионат ЦА
ВчераСпасти блуждающих во тьме: врач-узбекистанец о работе в красной зоне
ВчераВ Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях
ВчераМежду Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Вчера"Узнала многое о коронавирусе": российский медик об участии в борьбе с ковидом в Ташкенте
ВчераВ Узбекистане появится еще один национальный бренд
ВчераЗона сближения: растопит ли Арктика холод отношений между США и РФ