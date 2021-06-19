Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210619/nochnye-polety-il-76-v-tverskoy-oblasti--video-19315784.html
Ночные полеты Ил-76 в Тверской области — видео
Ночные полеты Ил-76 в Тверской области — видео
Минобороны России показало, как молодые летчики Военно-транспортной авиации ВКС РФ тренируются управлять самолетами в темное время суток. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T17:57+0500
2021-06-19T17:57+0500
видео
министерство обороны россии
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19315758_0:40:507:325_1920x0_80_0_0_5e55f60d142c9d40c7b4f7c2ed22cfc9.jpg
Участникам нужно было подняться в воздух, пролететь по заданному маршруту и сесть.Одним из сложнейших элементов стал взлет "с конвейера", когда при посадке, коснувшись взлетно-посадочной полосы, необходимо оторваться от земли и продолжить набор высоты.Подписчики YouTube-канала Минобороны оценили видео по достоинству: "С уважением отношусь к людям этой профессии", "Красавцы, молодцы!", "Шикарно!".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19315758_9:0:472:347_1920x0_80_0_0_10539d0f9170a5f78cc833ea1681523a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, министерство обороны россии, мультимедиа

Ночные полеты Ил-76 в Тверской области — видео

17:57 19.06.2021
394
Минобороны России показало, как молодые летчики Военно-транспортной авиации ВКС РФ тренируются управлять самолетами в темное время суток.
Участникам нужно было подняться в воздух, пролететь по заданному маршруту и сесть.
Одним из сложнейших элементов стал взлет "с конвейера", когда при посадке, коснувшись взлетно-посадочной полосы, необходимо оторваться от земли и продолжить набор высоты.
Подписчики YouTube-канала Минобороны оценили видео по достоинству: "С уважением отношусь к людям этой профессии", "Красавцы, молодцы!", "Шикарно!".
400001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:57Ночные полеты Ил-76 в Тверской области — видео
16:49Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу
15:55В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
15:10Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля
14:30Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
13:28Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля
12:49Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой
12:15Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы
11:34Саммит стран-членов ОЭС может пройти в Ашхабаде осенью
10:53"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
10:20Узбекистан возобновил экспорт золота
ВчераНемецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
ВчераСША отдали Турции Кабул: как отреагируют талибы?
Вчера"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала
ВчераЖенская молодежная сборная Узбекистана по футболу выиграла чемпионат ЦА
ВчераСпасти блуждающих во тьме: врач-узбекистанец о работе в красной зоне
ВчераВ Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях
ВчераМежду Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Вчера"Узнала многое о коронавирусе": российский медик об участии в борьбе с ковидом в Ташкенте
ВчераВ Узбекистане появится еще один национальный бренд