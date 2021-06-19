https://uz.sputniknews.ru/20210619/nochnye-polety-il-76-v-tverskoy-oblasti--video-19315784.html
Ночные полеты Ил-76 в Тверской области — видео
Ночные полеты Ил-76 в Тверской области — видео
Минобороны России показало, как молодые летчики Военно-транспортной авиации ВКС РФ тренируются управлять самолетами в темное время суток. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T17:57+0500
2021-06-19T17:57+0500
2021-06-19T17:57+0500
видео
министерство обороны россии
мультимедиа
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Участникам нужно было подняться в воздух, пролететь по заданному маршруту и сесть.Одним из сложнейших элементов стал взлет "с конвейера", когда при посадке, коснувшись взлетно-посадочной полосы, необходимо оторваться от земли и продолжить набор высоты.Подписчики YouTube-канала Минобороны оценили видео по достоинству: "С уважением отношусь к людям этой профессии", "Красавцы, молодцы!", "Шикарно!".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, министерство обороны россии, мультимедиа
Ночные полеты Ил-76 в Тверской области — видео
Минобороны России показало, как молодые летчики Военно-транспортной авиации ВКС РФ тренируются управлять самолетами в темное время суток.
Участникам нужно было подняться в воздух, пролететь по заданному маршруту и сесть.
Одним из сложнейших элементов стал взлет "с конвейера", когда при посадке, коснувшись взлетно-посадочной полосы, необходимо оторваться от земли и продолжить набор высоты.
Подписчики YouTube-канала Минобороны оценили видео по достоинству: "С уважением отношусь к людям этой профессии", "Красавцы, молодцы!", "Шикарно!".