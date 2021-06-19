Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210619/uzbekistantsy-zavoevali-10-medaley-na-cha-po-taekvondo-19313788.html
Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
Спортсмены из РУз стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T14:30+0500
2021-06-19T14:31+0500
спорт
таэквондо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19313927_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5aa4da2abfc9dad46ca51af69483dcae.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала десять медалей на чемпионате Азии по таэквондо WT, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) республики.Соревнования прошли в столице Ливана Бейруте.Узбекистанцы стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых.В комитете также напомнили, что в турнире не участвовали Улугбек Рашитов, Светлана Осипова и Нигора Турсункулова. Сейчас они сосредоточены на подготовке к Олимпийским играм. "Если бы эти таэквондисты вышли на даян, то, возможно, сборной Узбекистана удалось бы достичь большего успеха", — отметили в НОК.Теперь в планах у спортсменов — международные соревнования Beirut Open.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19313927_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e5d873799bac391f1505bcf6e6a59338.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таэквондо

Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо

14:30 19.06.2021 (обновлено: 14:31 19.06.2021)
195
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала десять медалей на чемпионате Азии по таэквондо WT
Сборная Узбекистана завоевала десять медалей на чемпионате Азии по таэквондо WT - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Спортсмены из РУз стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала десять медалей на чемпионате Азии по таэквондо WT, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) республики.
Соревнования прошли в столице Ливана Бейруте.
Узбекистанцы стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых.

"Этот результат исторический для сборной: наши представители установили свой лучший показатель", — заявили в НОК.

В комитете также напомнили, что в турнире не участвовали Улугбек Рашитов, Светлана Осипова и Нигора Турсункулова. Сейчас они сосредоточены на подготовке к Олимпийским играм.
"Если бы эти таэквондисты вышли на даян, то, возможно, сборной Узбекистана удалось бы достичь большего успеха", — отметили в НОК.
Теперь в планах у спортсменов — международные соревнования Beirut Open.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:30Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
13:28Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля
12:49Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой
12:15Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы
11:34Саммит стран-членов ОЭС может пройти в Ашхабаде осенью
10:53"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
10:20Узбекистан возобновил экспорт золота
ВчераНемецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
ВчераСША отдали Турции Кабул: как отреагируют талибы?
Вчера"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала
ВчераЖенская молодежная сборная Узбекистана по футболу выиграла чемпионат ЦА
ВчераСпасти блуждающих во тьме: врач-узбекистанец о работе в красной зоне
ВчераВ Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях
ВчераМежду Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Вчера"Узнала многое о коронавирусе": российский медик об участии в борьбе с ковидом в Ташкенте
ВчераВ Узбекистане появится еще один национальный бренд
ВчераЗона сближения: растопит ли Арктика холод отношений между США и РФ
Вчера"Байден" без штанов, спортивные объятия, катастрофа в Мексике — фото недели
ВчераВыборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня
ВчераСуды и сессии узбекского парламента будут транслировать в прямом эфире