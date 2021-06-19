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Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
Спортсмены из РУз стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T14:30+0500
2021-06-19T14:30+0500
2021-06-19T14:31+0500
спорт
таэквондо
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала десять медалей на чемпионате Азии по таэквондо WT, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) республики.Соревнования прошли в столице Ливана Бейруте.Узбекистанцы стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых.В комитете также напомнили, что в турнире не участвовали Улугбек Рашитов, Светлана Осипова и Нигора Турсункулова. Сейчас они сосредоточены на подготовке к Олимпийским играм. "Если бы эти таэквондисты вышли на даян, то, возможно, сборной Узбекистана удалось бы достичь большего успеха", — отметили в НОК.Теперь в планах у спортсменов — международные соревнования Beirut Open.
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таэквондо
Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
14:30 19.06.2021 (обновлено: 14:31 19.06.2021)
Спортсмены из РУз стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Сборная Узбекистана завоевала десять медалей на чемпионате Азии по таэквондо WT, сообщает
Национальный олимпийский комитет (НОК) республики.
Соревнования прошли в столице Ливана Бейруте.
Узбекистанцы стали обладателями трех золотых медалей, одной серебряной и шести бронзовых.
"Этот результат — исторический для сборной: наши представители установили свой лучший показатель", — заявили в НОК.
В комитете также напомнили, что в турнире не участвовали Улугбек Рашитов, Светлана Осипова и Нигора Турсункулова. Сейчас они сосредоточены на подготовке к Олимпийским играм.
"Если бы эти таэквондисты вышли на даян, то, возможно, сборной Узбекистана удалось бы достичь большего успеха", — отметили в НОК.
Теперь в планах у спортсменов — международные соревнования Beirut Open.