Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210619/v-agentstve-po-populyarizatsii-izucheniya-inostrannyx-yazykov--novoe-naznachenie-19314599.html
В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
Ответственность за связи с общественностью возложена на Ферузу Элмуродову, которая ранее работала в том числе в информслужбе ГУВД Ташкента. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T15:55+0500
2021-06-19T16:02+0500
агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19314732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1bbe0425c0ad6ed75ff045ae438c912.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Должность пресс-секретаря — советника директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана заняла Феруза Элмуродова.Элмуродова — выпускница факультета журналистики Узбекского государственного университета мировых языков. До этого назначения работала в Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана, на телеканалах "Менинг юртим" и "Севимли", а также в информслужбе Главного управления внутренних дел Ташкента.Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, предусматривающий создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков. В числе его задач — внедрение в образовательных учреждениях страны методик преподавания, программ и пособий, показавших свою эффективность в мире.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19314732_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f654bf63444eb0048920a45402fe4534.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана

В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение

15:55 19.06.2021 (обновлено: 16:02 19.06.2021)
1363
© CC0 / Unsplash / Alin LunaЕжедневник
Ежедневник - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
© CC0 / Unsplash / Alin Luna
Ответственность за связи с общественностью возложена на Ферузу Элмуродову, которая ранее работала в том числе в информслужбе ГУВД Ташкента.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Должность пресс-секретаря — советника директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана заняла Феруза Элмуродова.
Элмуродова — выпускница факультета журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
До этого назначения работала в Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана, на телеканалах "Менинг юртим" и "Севимли", а также в информслужбе Главного управления внутренних дел Ташкента.
© Telegram / Расмий хабарларПресс-секретарь — советник директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана Феруза Элмуродова
Пресс-секретарь — советник директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана Феруза Элмуродова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
Пресс-секретарь — советник директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана Феруза Элмуродова
© Telegram / Расмий хабарлар
Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, предусматривающий создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков. В числе его задач — внедрение в образовательных учреждениях страны методик преподавания, программ и пособий, показавших свою эффективность в мире.
301000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:49Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу
15:55В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
15:10Названы даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля
14:30Узбекистанцы завоевали 10 медалей на ЧА по таэквондо
13:28Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля
12:49Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой
12:15Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы
11:34Саммит стран-членов ОЭС может пройти в Ашхабаде осенью
10:53"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
10:20Узбекистан возобновил экспорт золота
ВчераНемецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
ВчераСША отдали Турции Кабул: как отреагируют талибы?
Вчера"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала
ВчераЖенская молодежная сборная Узбекистана по футболу выиграла чемпионат ЦА
ВчераСпасти блуждающих во тьме: врач-узбекистанец о работе в красной зоне
ВчераВ Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях
ВчераМежду Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Вчера"Узнала многое о коронавирусе": российский медик об участии в борьбе с ковидом в Ташкенте
ВчераВ Узбекистане появится еще один национальный бренд
ВчераЗона сближения: растопит ли Арктика холод отношений между США и РФ