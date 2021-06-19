https://uz.sputniknews.ru/20210619/v-agentstve-po-populyarizatsii-izucheniya-inostrannyx-yazykov--novoe-naznachenie-19314599.html
В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
Ответственность за связи с общественностью возложена на Ферузу Элмуродову, которая ранее работала в том числе в информслужбе ГУВД Ташкента. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T15:55+0500
2021-06-19T15:55+0500
2021-06-19T16:02+0500
агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19314732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1bbe0425c0ad6ed75ff045ae438c912.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Должность пресс-секретаря — советника директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана заняла Феруза Элмуродова.Элмуродова — выпускница факультета журналистики Узбекского государственного университета мировых языков. До этого назначения работала в Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана, на телеканалах "Менинг юртим" и "Севимли", а также в информслужбе Главного управления внутренних дел Ташкента.Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, предусматривающий создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков. В числе его задач — внедрение в образовательных учреждениях страны методик преподавания, программ и пособий, показавших свою эффективность в мире.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19314732_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f654bf63444eb0048920a45402fe4534.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана
В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение
15:55 19.06.2021 (обновлено: 16:02 19.06.2021)
Ответственность за связи с общественностью возложена на Ферузу Элмуродову, которая ранее работала в том числе в информслужбе ГУВД Ташкента.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Должность пресс-секретаря — советника директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана заняла
Феруза Элмуродова.
Элмуродова — выпускница факультета журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
До этого назначения работала в Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана, на телеканалах "Менинг юртим" и "Севимли", а также в информслужбе Главного управления внутренних дел Ташкента.
Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, предусматривающий создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков. В числе его задач — внедрение в образовательных учреждениях страны методик преподавания, программ и пособий, показавших свою эффективность в мире.