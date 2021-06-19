https://uz.sputniknews.ru/20210619/v-agentstve-po-populyarizatsii-izucheniya-inostrannyx-yazykov--novoe-naznachenie-19314599.html

В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение

В Агентстве по популяризации изучения иностранных языков — новое назначение

Ответственность за связи с общественностью возложена на Ферузу Элмуродову, которая ранее работала в том числе в информслужбе ГУВД Ташкента. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-19T15:55+0500

2021-06-19T15:55+0500

2021-06-19T16:02+0500

агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана

политика

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Должность пресс-секретаря — советника директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине Узбекистана заняла Феруза Элмуродова.Элмуродова — выпускница факультета журналистики Узбекского государственного университета мировых языков. До этого назначения работала в Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана, на телеканалах "Менинг юртим" и "Севимли", а также в информслужбе Главного управления внутренних дел Ташкента.Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, предусматривающий создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков. В числе его задач — внедрение в образовательных учреждениях страны методик преподавания, программ и пособий, показавших свою эффективность в мире.

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агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана