https://uz.sputniknews.ru/20210620/elektroskuteristy-doezdilis-chto-ix-jdet-19319347.html

Электроскутеристы доездились: что их ждет

Электроскутеристы доездились: что их ждет

Скорее всего, 2021 год будет отмечен констатацией "не все коту масленица". Имеются в виду более или менее экзотические самобеглые приспособления — в первую... 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T12:00+0500

2021-06-20T12:00+0500

2021-06-20T12:00+0500

россия

самокат

мвд

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Предшествующие несколько лет были скорее пристрелкой. С одной стороны, самокатчики открывали для себя приятные возможности нового электроприбора: "эх, прокачусь".С другой стороны, пешеходы, прежде безраздельно владевшие тротуарами (были, конечно, случаи, когда на них вторгались автомобили, порой с самыми прискорбными последствиями, но это были именно эксцессы, а не норма), обнаружили в тротуарной, как сейчас модно говорить, экосистеме новый вид живности.Самокаты, велосипеды (также и все больше с электроприводом), а также моноколеса и сегвеи. И все они несутся в веселии своем буйном по тротуарам, полагая себя в полном праве и часто требуя от пешеходов уступить дорогу. При этом число таких гаджетов (в первую очередь самокатов) быстро росло, а значит, росла интенсивность движения и с нею — количество тротуарных инцидентов. Особенно страдали малые дети, которые и вообще-то неосторожны и совсем не приучены к тому, что отныне пешеходная часть является зоной опасности.Эксперимент по нерегулируемому и при этом всевозрастающему движению самокатчиков по тротуарам дал впечатляющие результаты. Официальный представитель МВД генерал И. В. Волк сообщила, что с января по май с. г. зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил почти 195 процентов, то есть в 3 (три) раза. Больше всего таких случаев в продвинутых столицах. Погибло два человека, 119 пострадали.С такой динамикой роста трудно делать вид, что ничего не происходит.Тут возможны лишь два возражения. Первое — в стиле автолихачей вроде Мары Багдасарян, но теперь уже лихачей электрических. "Буду ездить, буду давить, ничего вы мне не сделаете". Что отчасти не лишено основания: много случаев, когда самокатчик повредил пешехода, прибавил скорости, да и был таков, ищи-свищи. Такое бывает и с автомобилистами, но успешное сокрытие с места происшествия здесь реже: у авто есть номера, да и следы инцидента тоже имеются.Второе — идеологическое. Люди, проникнутые ненавистью к автомобилям (как, например, депутат Моссовета от "Яблока" Д. С. Беседина), полагают, что любые меры устрожения к эксплуатации неавтомобилей — суть уклонение от главной задачи нашего дня, которой является истребление изделий автопрома. Явный подкоп под урбанизм терпеть невозможно. См. аналогичный склад ума Греты Тунберг и ее зеленых товарищей.Но и аристократическое "Чернь, па-а-сторонись!", и урбанистическое "Чего пристали к милым и пушистым самокатчикам" вряд ли могут обладать сильным воздействием на умы. Желание отстоять — в том числе и путем государственного регулирования — принцип "Тротуары для пешеходов" значительно более популярно. "Пешеходов надо любить".Опять же и особенно недовольные нынешним пренебрежением к пешеходам пожилые люди и семейства с малыми детьми являются в смысле политическом более благодарным социальным слоем, скорее могущим оценить государственную заботу (или хотя бы видимость таковой), нежели продвинутые хипстеры на электрических самобеглых гаджетах. Простой политический расчет.Так что, скорее всего, упоительное"Уж темно: в санки он садится."Пади, пади!" — раздался крик;Морозной пылью серебритсяЕго бобровый воротник"находится при закатном угасании.В смысле уличного движения не сразу и не полностью, но взнуздали лихих новых русских — а как рассекали в святые 90-е. Тоже не сразу и не полностью, но будут взнузданы и самокатчики.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20200702/Slishkom-mnogo-DTP-v-Ekoparke-novye-pravila-peredvizheniya-na-samokatakh-14458954.html

россия

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2021

Максим Соколов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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самокат, мвд