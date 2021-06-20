https://uz.sputniknews.ru/20210620/eto-tochno-blm-v-ssha-ustanovili-dvuxmetrovogo-belogo-djordja-floyda-19321856.html

Это точно BLM? В США установили двухметрового "белого" Джорджа Флойда

Это точно BLM? В США установили двухметрового "белого" Джорджа Флойда

Монумент появился в нью-йоркском районе Флэтбуш. Ранее аналогичную бронзовую статую возвели в Нью-Джерси. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T14:30+0500

2021-06-20T14:30+0500

2021-06-20T14:34+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Нью-Йорке открыли белокаменную скульптуру Джорджа Флойда — афроамериканца, погибшего при задержании весной 2020 года.Памятник высотой 1,8 метра представили общественности в День освобождения рабов, накануне получившего статус федерального праздника.По замыслу авторов, белый монумент должен символизировать силу и достоинство Джорджа Флойда.Между тем не все поддержали идею памятника. У ряда пользователей соцсетей вызвал вопрос белый цвет камня. А некоторые вовсе посчитали скульптуру тратой денег налогоплательщиков.Отметим, что это не первый монумент, установленный в честь Джорджа Флойда. Аналогичную скульптуру, выполненную из бронзы, установили в Нью-Джерси. Она тоже разделила американцев на два лагеря. Афроамериканец Джордж Флойд скончался во время задержания в мае 2020 года — его взяли за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой. По официальному заключению следствия, причиной смерти стал удушающий прием, который применил экс-полицейский Дерек Шовин. Этот инцидент вызвал мощнейший отклик со стороны общества, породив движение Black Lives Matter.

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Ot-tebya-perekhvatyvaet-dykhanie-v-SShA-vspykhnul-skandal-s-politsiey-i-valentinkami-16012127.html

https://uz.sputniknews.ru/20200611/Zolotoy-grob-i-konnyy-katafalk-kak-khoronili-ubitogo-politseyskimi-Dzhordzha-Floyda-14325150.html

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