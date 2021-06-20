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Это точно BLM? В США установили двухметрового "белого" Джорджа Флойда
Это точно BLM? В США установили двухметрового "белого" Джорджа Флойда
Монумент появился в нью-йоркском районе Флэтбуш. Ранее аналогичную бронзовую статую возвели в Нью-Джерси. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Нью-Йорке открыли белокаменную скульптуру Джорджа Флойда — афроамериканца, погибшего при задержании весной 2020 года.Памятник высотой 1,8 метра представили общественности в День освобождения рабов, накануне получившего статус федерального праздника.По замыслу авторов, белый монумент должен символизировать силу и достоинство Джорджа Флойда.Между тем не все поддержали идею памятника. У ряда пользователей соцсетей вызвал вопрос белый цвет камня. А некоторые вовсе посчитали скульптуру тратой денег налогоплательщиков.Отметим, что это не первый монумент, установленный в честь Джорджа Флойда. Аналогичную скульптуру, выполненную из бронзы, установили в Нью-Джерси. Она тоже разделила американцев на два лагеря. Афроамериканец Джордж Флойд скончался во время задержания в мае 2020 года — его взяли за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой. По официальному заключению следствия, причиной смерти стал удушающий прием, который применил экс-полицейский Дерек Шовин. Этот инцидент вызвал мощнейший отклик со стороны общества, породив движение Black Lives Matter.
https://uz.sputniknews.ru/20210216/Ot-tebya-perekhvatyvaet-dykhanie-v-SShA-vspykhnul-skandal-s-politsiey-i-valentinkami-16012127.html
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рабство, памятник, сша

Это точно BLM? В США установили двухметрового "белого" Джорджа Флойда

14:30 20.06.2021 (обновлено: 14:34 20.06.2021)
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© AFP 2018 / DAVID DEE DELGADOВ Нью-Йорке установили памятник из белого камня в честь афроамериканца Джорджа Флойда
В Нью-Йорке установили памятник из белого камня в честь афроамериканца Джорджа Флойда - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
© AFP 2018 / DAVID DEE DELGADO
Монумент появился в нью-йоркском районе Флэтбуш. Ранее аналогичную бронзовую статую возвели в Нью-Джерси.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Нью-Йорке открыли белокаменную скульптуру Джорджа Флойда — афроамериканца, погибшего при задержании весной 2020 года.
Памятник высотой 1,8 метра представили общественности в День освобождения рабов, накануне получившего статус федерального праздника.
По замыслу авторов, белый монумент должен символизировать силу и достоинство Джорджа Флойда.
"Надеюсь, статуя сподвигнет избирателей, жителей и просто прохожих организовываться, мобилизовываться, двигаться вперед и просвещать для того, чтобы что-то изменилось", — заявила член городского совета Нью-Йорка Фара Луис.
Между тем не все поддержали идею памятника. У ряда пользователей соцсетей вызвал вопрос белый цвет камня. А некоторые вовсе посчитали скульптуру тратой денег налогоплательщиков.
Отметим, что это не первый монумент, установленный в честь Джорджа Флойда. Аналогичную скульптуру, выполненную из бронзы, установили в Нью-Джерси. Она тоже разделила американцев на два лагеря.
Портрет погибшего от рук полицейских в США Джорджа Флойда - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
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Джордж Флойд, полиция и валентинки: 14 февраля в США закончился скандалом
16 февраля, 15:25
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Афроамериканец Джордж Флойд скончался во время задержания в мае 2020 года — его взяли за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой.
По официальному заключению следствия, причиной смерти стал удушающий прием, который применил экс-полицейский Дерек Шовин.
Этот инцидент вызвал мощнейший отклик со стороны общества, породив движение Black Lives Matter.
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Золотой гроб и конный катафалк: как хоронили убитого полицейскими Джорджа Флойда
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