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Шавкат Мирзиёев поздравил нового президента Ирана с победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил нового президента Ирана с победой на выборах
Выборы прошли в пятницу. Ибрахим Раиси набрал 61% голосов. Остальные кандидаты — 11,7%, 8,3% и 3,4%. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T11:30+0500
2021-06-20T14:37+0500
политика
выборы президента
президент
иран
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост нового президента Ирана.Узбекский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего многопланового сотрудничества в интересах народов обеих стран. Напомним, что выборы в Иране состоялись в пятницу — за президентское кресло боролись четверо кандидатов. Победу одержал глава судебной власти страны Ибрахим Раиси.Помимо Мирзиёева, нового иранского лидера поздравили лидеры России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад.
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выборы президента, президент, иран, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев поздравил нового президента Ирана с победой на выборах

11:30 20.06.2021 (обновлено: 14:37 20.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выборы прошли в пятницу. Ибрахим Раиси набрал 61% голосов. Остальные кандидаты — 11,7%, 8,3% и 3,4%.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост нового президента Ирана.
Узбекский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего многопланового сотрудничества в интересах народов обеих стран.
Напомним, что выборы в Иране состоялись в пятницу — за президентское кресло боролись четверо кандидатов. Победу одержал глава судебной власти страны Ибрахим Раиси.
© AFP / Atta KenareИбрахим Раиси
Ибрахим Раиси - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
Ибрахим Раиси
© AFP / Atta Kenare
Помимо Мирзиёева, нового иранского лидера поздравили лидеры России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад.
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