https://uz.sputniknews.ru/20210620/skandal-v-navoi-za-chto-mujchinu-poxoronivshego-ottsa-zakidali-kamnyami-19323805.html
Скандал в Навои: за что мужчину, похоронившего отца, закидали камнями
Скандал в Навои: за что мужчину, похоронившего отца, закидали камнями
Инцидент прокомментировали в УВД Навоийской области. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T18:24+0500
2021-06-20T18:24+0500
2021-06-20T18:28+0500
общество
навоийская область
похороны
скандал
драка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Навоийской области забросали камнями местного жителя, возвращавшегося с похорон отца. Кадры с эпизодами конфликта разлетелись по Сети. На них обратили внимание в областном УВД. Отмечается, что инцидент произошел в Газгане 16 июня около 8 утра. По данным УВД, мужчина возвращался домой с похорон. В какой-то момент ему на пути попалась местная жительница, с которой завязалась словесная перепалка.Женщина привлекла к конфликту своего мужа, и тот, собрав нескольких знакомых, направился к дому обидчика жены.Однако выяснение отношений на словах очень скоро переросло в драку. Мужчины начали забрасывать друг друга камнями.В результате двое из них получили травмы, включая того, который возвращался с похорон. Все пострадавшие обратились за помощью в местную клинику.
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навоийская область, похороны, скандал, драка, узбекистан
Скандал в Навои: за что мужчину, похоронившего отца, закидали камнями
18:24 20.06.2021 (обновлено: 18:28 20.06.2021)
Инцидент прокомментировали в УВД Навоийской области.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Навоийской области забросали камнями местного жителя, возвращавшегося с похорон отца.
Кадры с эпизодами конфликта разлетелись по Сети. На них обратили внимание
в областном УВД.
Отмечается, что инцидент произошел в Газгане 16 июня около 8 утра.
По данным УВД, мужчина возвращался домой с похорон. В какой-то момент ему на пути попалась местная жительница, с которой завязалась словесная перепалка.
Женщина привлекла к конфликту своего мужа, и тот, собрав нескольких знакомых, направился к дому обидчика жены.
Однако выяснение отношений на словах очень скоро переросло в драку. Мужчины начали забрасывать друг друга камнями.
В результате двое из них получили травмы, включая того, который возвращался с похорон.
Все пострадавшие обратились за помощью в местную клинику.