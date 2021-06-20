https://uz.sputniknews.ru/20210620/skandal-v-navoi-za-chto-mujchinu-poxoronivshego-ottsa-zakidali-kamnyami-19323805.html

Скандал в Навои: за что мужчину, похоронившего отца, закидали камнями

Скандал в Навои: за что мужчину, похоронившего отца, закидали камнями

Инцидент прокомментировали в УВД Навоийской области. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T18:24+0500

2021-06-20T18:24+0500

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общество

навоийская область

похороны

скандал

драка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Навоийской области забросали камнями местного жителя, возвращавшегося с похорон отца. Кадры с эпизодами конфликта разлетелись по Сети. На них обратили внимание в областном УВД. Отмечается, что инцидент произошел в Газгане 16 июня около 8 утра. По данным УВД, мужчина возвращался домой с похорон. В какой-то момент ему на пути попалась местная жительница, с которой завязалась словесная перепалка.Женщина привлекла к конфликту своего мужа, и тот, собрав нескольких знакомых, направился к дому обидчика жены.Однако выяснение отношений на словах очень скоро переросло в драку. Мужчины начали забрасывать друг друга камнями.В результате двое из них получили травмы, включая того, который возвращался с похорон. Все пострадавшие обратились за помощью в местную клинику.

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навоийская область, похороны, скандал, драка, узбекистан