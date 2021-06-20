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https://uz.sputniknews.ru/20210620/uchenik-10-klassa-pritvoryalsya-zvezdnoy-aktrisoy-v-instagram-i-kral-dengi-19319710.html
Ученик 10 класса притворялся звездной актрисой в Instagram и крал деньги
Ученик 10 класса притворялся звездной актрисой в Instagram и крал деньги
МВД призвало граждан не сообщать никому данные своей карты, не быть наивными и не попадаться на уловки мошенников. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T12:30+0500
2021-06-20T12:30+0500
общество
instagram
соцсети
школьники
актриса
деньги
кража
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Правоохранители вычислили личность злоумышленника, который создал в Instagram фейковый аккаунт от имени актрисы Асаль Шодиевой и крал деньги у пользователей.Мошенником оказался старшеклассник из Самарканда, сообщает МВД. Как развивались события: 15 марта жительница Нукуса обратилась в городской УКД ОВД с жалобой на мошенничество в соцсетях.Женщина рассказала, что 14 марта ее дочери в Instagram пришли сообщения следующего содержания: "Вы выиграли денежный приз в размере 200 тысяч сумов".Рассылка осуществлялась с аккаунтов "giveaway-asal" и "asalshodieva_dar1t". Девочка ответила на сообщения, завязалась переписка.Незнакомец вошел в доверие к ней и убедил написать код и пароль банковской карты Uzcard. После этого вечером с карточки были сняты 600 тысяч сумов. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Ведется следствие. Правоохранители проверяют причастность школьника к аналогичным преступлениям.МВД предупредило граждан о том, что ни в коем случае нельзя сообщать код и пароль своих банковских карт.
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instagram, соцсети, школьники, актриса, деньги, кража, узбекистан

Ученик 10 класса притворялся звездной актрисой в Instagram и крал деньги

12:30 20.06.2021
440
© СС0 / Unsplash / Alexander ShatovИконка Instagram
Иконка Instagram - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
© СС0 / Unsplash / Alexander Shatov
МВД призвало граждан не сообщать никому данные своей карты, не быть наивными и не попадаться на уловки мошенников.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Правоохранители вычислили личность злоумышленника, который создал в Instagram фейковый аккаунт от имени актрисы Асаль Шодиевой и крал деньги у пользователей.
Мошенником оказался старшеклассник из Самарканда, сообщает МВД.
© Пресс-служба МВД УзбекистанаЗадержание А.А. — жителя Самарканда 2003 года рождения
Задержание А.А. — жителя Самарканда 2003 года рождения - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
Задержание А.А. — жителя Самарканда 2003 года рождения
© Пресс-служба МВД Узбекистана
Как развивались события: 15 марта жительница Нукуса обратилась в городской УКД ОВД с жалобой на мошенничество в соцсетях.
Женщина рассказала, что 14 марта ее дочери в Instagram пришли сообщения следующего содержания: "Вы выиграли денежный приз в размере 200 тысяч сумов".
Рассылка осуществлялась с аккаунтов "giveaway-asal" и "asalshodieva_dar1t". Девочка ответила на сообщения, завязалась переписка.
Незнакомец вошел в доверие к ней и убедил написать код и пароль банковской карты Uzcard. После этого вечером с карточки были сняты 600 тысяч сумов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз.

"В результате оперативно-технических мероприятий, установлено, что неизвестным, совершившим данное преступление, является житель Самарканда, гражданин А.А., 2003 года рождения", — сообщили в МВД.

Ведется следствие.
Правоохранители проверяют причастность школьника к аналогичным преступлениям.
МВД предупредило граждан о том, что ни в коем случае нельзя сообщать код и пароль своих банковских карт.
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