https://uz.sputniknews.ru/20210620/uchenik-10-klassa-pritvoryalsya-zvezdnoy-aktrisoy-v-instagram-i-kral-dengi-19319710.html

Ученик 10 класса притворялся звездной актрисой в Instagram и крал деньги

Ученик 10 класса притворялся звездной актрисой в Instagram и крал деньги

МВД призвало граждан не сообщать никому данные своей карты, не быть наивными и не попадаться на уловки мошенников. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T12:30+0500

2021-06-20T12:30+0500

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общество

instagram

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школьники

актриса

деньги

кража

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Правоохранители вычислили личность злоумышленника, который создал в Instagram фейковый аккаунт от имени актрисы Асаль Шодиевой и крал деньги у пользователей.Мошенником оказался старшеклассник из Самарканда, сообщает МВД. Как развивались события: 15 марта жительница Нукуса обратилась в городской УКД ОВД с жалобой на мошенничество в соцсетях.Женщина рассказала, что 14 марта ее дочери в Instagram пришли сообщения следующего содержания: "Вы выиграли денежный приз в размере 200 тысяч сумов".Рассылка осуществлялась с аккаунтов "giveaway-asal" и "asalshodieva_dar1t". Девочка ответила на сообщения, завязалась переписка.Незнакомец вошел в доверие к ней и убедил написать код и пароль банковской карты Uzcard. После этого вечером с карточки были сняты 600 тысяч сумов. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Ведется следствие. Правоохранители проверяют причастность школьника к аналогичным преступлениям.МВД предупредило граждан о том, что ни в коем случае нельзя сообщать код и пароль своих банковских карт.

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instagram, соцсети, школьники, актриса, деньги, кража, узбекистан