https://uz.sputniknews.ru/20210620/zachem-v-andijane-posle-vizita-mirziyoeva-vykopali-derevya--otvet-xokimiyata-19322287.html
Зачем в Андижане после визита Мирзиёева выкопали деревья — ответ хокимията
Зачем в Андижане после визита Мирзиёева выкопали деревья — ответ хокимията
В соцсетях стал распространяться ролик, на котором видно, как в Андижанской области выкапывают декоративные деревья после визита президента. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T15:01+0500
2021-06-20T15:01+0500
2021-06-20T16:37+0500
общество
деревья
хокимият
андижан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В пятницу, 18 июня, глава республики Шавкат Мирзиёев завершил двухдневную поездку в Андижанскую область и вернулся в Ташкент.На следующий день в соцсетях стали распространяться ролик, на котором видно, как спецмашины выкапывают и куда-то вывозят декоративные деревья. Многие горожане решили, что это связано с окончанием визита президента, однако Андижанский областной хокимият опроверг эту информацию.В администрации объяснили, что на видео запечатлен момент, когда городские власти проводили работы по благоустройству территории.Работы по благоустройству проводились на 50-метровом участке вдоль дороги. По рекомендации экологов были созданы необходимые агротехнические условия для дальнейшего выращивания саженцев.К настоящему времени декоративную зелень уже вернули на место.
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деревья, хокимият, андижан, шавкат мирзиёев
Зачем в Андижане после визита Мирзиёева выкопали деревья — ответ хокимията
15:01 20.06.2021 (обновлено: 16:37 20.06.2021)
В соцсетях стал распространяться ролик, на котором видно, как в Андижанской области выкапывают декоративные деревья после визита президента.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
В пятницу, 18 июня, глава республики Шавкат Мирзиёев завершил
двухдневную поездку в Андижанскую область и вернулся в Ташкент.
На следующий день в соцсетях стали распространяться ролик, на котором видно, как спецмашины выкапывают и куда-то вывозят декоративные деревья.
Многие горожане решили, что это связано с окончанием визита президента, однако Андижанский областной хокимият опроверг эту информацию.
В администрации объяснили
, что на видео запечатлен момент, когда городские власти проводили работы по благоустройству территории.
"Чтобы в процессе озеленения не травмировать цветы, деревья на некоторое время пересаживают в тенисто-прохладное место при помощи автомобиля, который виден на записи", — заявили в хокимияте.
Работы по благоустройству проводились на 50-метровом участке вдоль дороги. По рекомендации экологов были созданы необходимые агротехнические условия для дальнейшего выращивания саженцев.
К настоящему времени декоративную зелень уже вернули на место.