https://uz.sputniknews.ru/20210620/zachem-v-andijane-posle-vizita-mirziyoeva-vykopali-derevya--otvet-xokimiyata-19322287.html

Зачем в Андижане после визита Мирзиёева выкопали деревья — ответ хокимията

Зачем в Андижане после визита Мирзиёева выкопали деревья — ответ хокимията

В соцсетях стал распространяться ролик, на котором видно, как в Андижанской области выкапывают декоративные деревья после визита президента. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T15:01+0500

2021-06-20T15:01+0500

2021-06-20T16:37+0500

общество

деревья

хокимият

андижан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В пятницу, 18 июня, глава республики Шавкат Мирзиёев завершил двухдневную поездку в Андижанскую область и вернулся в Ташкент.На следующий день в соцсетях стали распространяться ролик, на котором видно, как спецмашины выкапывают и куда-то вывозят декоративные деревья. Многие горожане решили, что это связано с окончанием визита президента, однако Андижанский областной хокимият опроверг эту информацию.В администрации объяснили, что на видео запечатлен момент, когда городские власти проводили работы по благоустройству территории.Работы по благоустройству проводились на 50-метровом участке вдоль дороги. По рекомендации экологов были созданы необходимые агротехнические условия для дальнейшего выращивания саженцев.К настоящему времени декоративную зелень уже вернули на место.

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деревья, хокимият, андижан, шавкат мирзиёев